SEAS divulga edital de seleção para 145 vagas temporárias para Socioeducador e Analista Socioeducativo

A Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado do Ceará (SEAS) divulgou edital na última segunda-feira (24) com 145 vagas temporárias para preenchimento imediato e formação de cadastro de reservas. Ao todo, as oportunidades são para 105 profissionais de nível médio para a função de Socioeducador, enquanto outras 40 são de nível superior para as funções de Analista Socioeducativo.

Entre as 40 vagas, há a distribuição para as seguintes áreas: Assistente Social, com 16 vagas; Psicólogo, com 13 vagas; e Pedagogo, com 11 vagas.

As inscrições se iniciam no próximo dia 10 de março. A remuneração, conforme aponta o edital da seleção, será de R$ 2.804,11.

A carga horária será diferenciada conforme os níveis de formação dos selecionados. Para o nível médio, a carga horária será de 44 horas semanais. Enquanto isso, a carga para as vagas de nível superior será de 40 horas semanais.

Para os casos de isenção da taxa de pagamento, o edital dispõe de alguns critérios para que a solicitação seja aceita. Os candidatos precisam apresentar documentos que comprovem um dos seguintes pontos:

Doadores de sangue no Estado do Ceará;

Egresso do Ensino Médio de Escola Pública;

Pessoa com Deficiência

Alunos que estudam ou concluíram estudos em Entidades de Ensino Público cuja família possua renda de até 2 (dois) salários mínimos

Pessoa Hipossuficiente

O valor da taxa de inscrição da Seleção Pública será de R$ 90 para o cargo de Socioeducador e R$ 140 para as demais funções de Nível Superior. A quantia poderá ser paga por intermédio do boleto bancário gerado no ato da inscrição.

As provas objetivas da seleção serão realizadas no dia 13 de abril, enquanto o resultado final deve ser divulgado no dia 21 de maio.