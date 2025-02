Com vagas no Ceará, inscrições para concurso MPU terminam nesta quinta-feira (27)

Terminam às 16 horas desta quinta-feira (27) as inscrições para o concurso do Ministério Público da União (MPU). Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o processo seletivo.

O certame oferta 152 vagas para os cargos de Analista e Técnico em diferentes áreas, além da criação de cadastro reserva. A remuneração inicial varia de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78 com uma jornada de trabalho de 40 horas.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp

No momento da inscrição, os participantes devem pagar uma taxa de R$ 95 para o cargo de Técnico e R$ 120 para o de Analista. O concurso também reserva 20% das vagas para candidatos negros (pretos ou pardos), 10% aos com deficiência e outros 10% para minorias étnico-raciais.

>>> Veja o edital

Há vagas para vários estados, incluindo o Ceará. Para o cargo de Analista, as oportunidades são para graduados em Arquivologia, Biblioteconomia, Comunicação Social, Direito, Desenvolvimento de Sistemas, Psicologia, Arquitetura, Biologia, Geografia e diversas Engenharias, entre outros. Já para o Técnico, as funções se restringem às áreas de Administração, Enfermagem e Polícia Institucional.

Veja também Papo Carreira Concurso do Ibama: veja cargos e salários previstos para o Ceará Papo Carreira UFC anuncia processo seletivo para professor visitante com 31 vagas e salários de até R$ 22 mil

Como será feita a seleção?

O concurso será formado por duas provas, uma objetiva e outra discursiva. Ambas serão aplicadas no dia 4 de maio em todas as capitais e no Distrito Federal. O horário varia de acordo com o cargo pretendido.

Quem se inscrever para Analista irá realizar os exames no turno da manhã, das 8h às 12h30. Já as provas dos inscritos no cargo de Técnico serão aplicadas no turno da tarde, das 15h às 19h30.

Aqueles que optarem pela vaga de Técnico em Polícia Institucional não serão avaliados pela prova discursiva, mas sim em com um teste de aptidão física (TAF) e avaliação médica.