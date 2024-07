O que é TAF e como funciona no concurso público? Entenda

Concurseiros das áreas de segurança pública e militar possuem um desafio ainda maior antes do tão sonhado cargo público. Após a aprovação nas provas objetivas e discursivas, os candidatos passam pelo Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação para determinar se o futuro profissional está fisicamente apto para as atribuições exigidas pelo cargo.

De caráter eliminatório, o TAF é uma das etapas com altos índices de reprovação em concursos públicos, por isso, é importante bastante dedicação e treinamento para esta avaliação.

O que é o TAF?

Mais conhecido entre os concurseiros como TAF no concurso público, o Teste de Aptidão Física é a etapa que tem como objetivo "medir a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função do profissional". Essa foi a definição descrita no edital da Polícia Penal do Ceará de 2024, mas cuja finalidade é a mesma para demais cargos de carreira policial ou militar.

Entre os órgãos que tem o TAF como exigência temos, como exemplo, as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Rodoviária Federal, além da Marinha, Exército e Aeronáutica.

Sobre o assunto, o Diário do Nordeste conversou com o educador físico Carlos Gleudson de Moraes, especialista em preparação para o TAF, e traz tudo o que você precisa saber sobre o exame.

Quais exercícios são cobrados no TAF?

Segundo o professor, os principais exercícios exigidos pelo TAF no concurso público são:

Corrida de 12 minutos;

Flexão de braço na barra fixa;

Flexão abdominal;

Flexão de cotovelos sobre o solo (apoio de frente);

Corrida de agilidade (shuttle run);

Corrida de velocidade (50 ou 100 metros);

Impulsão horizontal.

TAF feminino

Em geral, o TAF feminino exige os mesmos exercícios do masculino, segundo explica Carlos Gleudson, mudando apenas a quantidade de repetições exigidas no edital e a forma de execução.

"Por exemplo, no TAF masculino, historicamente no exercício da barra fixa é cobrado a flexão dinâmica: o candidato deve subir e descer da barra a quantidade de vezes expressa no edital. Já no TAF feminino, nesse mesmo exercício, é exigido de forma isométrica, ou seja, a candidata deverá ficar suspensa na barra a quantidade de tempo, em segundos, que o edital exige", destaca.

Outra diferença, de acordo com o professor, está na distância exigida na corrida de 12 minutos, já que para os homens é cobrado entre 2.300 e 2.500 metros, enquanto para as mulheres essa marca deve ser de 1.800 a 2.100 metros.

Tabela de TAF por idade

A tabela de pontuação do TAF estabelece índices diferentes entre o público masculino e feminino, mas por regra não há distinção por idade, segundo Carlos Gleudson. Geralmente, conforme exemplifica, cada exercício vale de zero a dez pontos, ou de zero a 100 pontos.

"Em alguns concursos são somadas as notas e calculada a média aritmética e em outros se soma a pontuação total dos candidatos de acordo com o seu desempenho nos exercícios. Cada concurso traz os seus índices expressos no edital", explica.

Veja também Papo Carreira Como fazer uma boa redação para concurso público? Veja como estudar, o que zera e como treinar Papo Carreira O que é raciocínio lógico? Veja como estudar o assunto para concursos

Quando começar a treinar?

Não é raro por parte dos candidatos negligenciar o Teste de Aptidão Física durante a preparação para um concurso público, e ter como foco principal o conteúdo teórico. Trata-se de um erro que pode custar a tão sonhada vaga, já que passar com sucesso pelo TAF requer planejamento prévio, dedicação e treino.

Ainda conforme o professor Carlos Gleudson, o tempo de treinamento recomendado vai de pessoa para a pessoa, respeitando o princípio da individualidade biológica e o tempo de adaptação, progressão e evolução particulares a cada candidato.

O importante, segundo destaca ele, é que o concurseiro não deixe para se preparar somente após o resultado da prova objetiva, uma vez que o intervalo entre as avaliações costuma ser bem curto.

"O benefício de um treinamento longo, uma preparação antecipada é que o candidato passará por um processo completo, sem precisar queimar etapas. Com certeza, ele ficará bem condicionado, com menos riscos de lesões e chegará no dia do seu TAF completamente preparado, com mínima probabilidade de reprovação", destaca.

Legenda: A corrida está presente em todo o teste de aptidão física Foto: Shutterstock

Treino para o TAF

Para se preparar para o TAF, o especialista recomenda organização e um planejamento de treinos, por meio do qual o candidato terá uma evolução eficaz. Ele recomenda como primordial a busca por um profissional de Educação Física para uma boa orientação dos treinos.

Carlos Gleudson ainda pede cautela na execução dos exercícios, especialmente entre aqueles que não têm condição de ter assistência especializada, evitando modalidades esportivas de alta intensidade e que demandem capacidades físicas diferentes das exigidas no edital.

"Busquem informações respaldadas na internet, de profissionais realmente capacitados. Estamos falando de corpo humano e movimento. É necessário saber o que estamos fazendo, como estamos fazendo e para que estamos fazendo. Todo cuidado com o corpo humano é pouco", alerta.

O que fazer no dia do TAF?

Após todo o período de treinamento e dedicação, é importante se atentar também para o que fazer, como se alimentar adequadamente, e até mesmo o que vestir no dia do Teste de Aptidão Física.

Orientações sobre o que fazer nos dias que antecedem e na própria data do exame, segundo o professor Carlos Gleudson:

Não treinar de forma intensa faltando três dias para o seu TAF;

Deixe tudo pronto no dia anterior e em local bastante visível;

Tenha uma boa noite de sono no dia anterior ao TAF;

Hidrate-se bem;

Alimente-se bem no dia do TAF e/ou no dia que antecede, mas não coma nada além da sua rotina alimentar;

Use o mesmo tipo de roupa utilizada durante toda a sua preparação, inclusive o tênis;

Controle sua ansiedade e nervosismo. Acredite em você.

*Carlos Gleudson de Moraes é graduado em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício e em Treinamento Desportivo, e é proprietário da CG Assessoria Esportiva, com foco em treinamento para o TAF.