Fumaça preta no Vaticano: Conclave termina 1º dia sem escolher novo papa

O primeiro dia de votação do conclave terminou com fumaça preta saindo da Capela Sistina, no Vaticano, nesta quarta-feira (7). Isso significa que o novo papa, sucessor de Francisco, ainda não foi escolhido. Nesta primeira rodada, somente uma fumaça estava programada para sair, mas a partir de agora o cenário será diferente.

A previsão era que a fumaça saísse por volta das 14h10, mas o resultado só saiu às 16h. O conclave continua até que os cardiais cheguem a um consenso, onde cardeais de diferentes partes do mundo se reúnem, em um ritual cercado de tradição e sigilo.

Veja os horários dos próximos dias de Conclave

5h30 (Horário de Brasília) - somente se for fumaça branca (se o novo papa for escolhido)

7h (Horário de Brasília)

12h30 (Horário de Brasília) - somente se for fumaça branca

14h (Horário de Brasília)

Eleição do novo papa

Às 11h (horário de Brasília), os cardeais se recolheram na Capela Sistina, onde ficarão isolados até que o novo papa seja escolhido. A votação poderá começar ainda nesta terça-feira, com possibilidade de até quatro rodadas por dia.

Para ser eleito, o novo pontífice precisa alcançar pelo menos 89 votos e aceitar o cargo em voz alta, escolhendo o nome que usará no papado. A tradicional fumaça branca anunciará ao mundo a escolha do novo papa, que será apresentado publicamente da sacada da Basílica com a declaração "Habemus papam", feita pelo cardeal protodiácono, atualmente Dominique Mamberti.

