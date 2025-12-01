Você sabe o que é 'rage bait'? Descubra a palavra do ano de 2025
Termo que descreve conteúdos feitos para provocar indignação vence eleição da Oxford.
“Rage bait”, ou “isca de raiva” em tradução direta para o português, foi eleito o termo do ano nesta segunda-feira (1º) pela Oxford University Press. A expressão é definida como uma ação que consiste em gerar sensações irritantes e indignação, sendo frustrante, provocativa e ofensiva.
Na prática, imagine um post nas redes sociais elaborado propositalmente para provocar raiva e gerar engajamento. Você pode ter acabado de se deparar com um “rage bait”: uma técnica que manipula a indignação e as expressões públicas para garantir o máximo de reações.
Como funciona a escolha da Palavra do Ano
Assim como nos anos anteriores, os especialistas da Oxford selecionaram uma lista restrita e, em seguida, convidaram o público a participar da votação. A grande novidade deste ano foi o formato da campanha: as palavras finalistas foram transformadas em candidatos personificados, promovidos em vídeos verticais modernos produzidos pelo estúdio criativo Uncommon.
O vencedor foi definido pelo comitê de Oxford, com base na votação popular que durou três dias e recebeu mais de 30 mil participações.
Por que a palavra do ano importa
“O objetivo da Palavra do Ano é incentivar as pessoas a refletirem sobre onde estamos como cultura, quem somos no momento, através da lente das palavras que usamos”, afirmou Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages.
Ao longo dos anos, a escolha já destacou diversos termos, uma novidade mais recentemente é a inclusão de termos com forte apelo da Geração Z, ligados à internet.
- Selfi (2013);
- Pós-verdade (2016);
- Tóxico (2018);
- Vacina (2021);
- Rizz (2023);
- Brain rot (2024).
O impacto do “rage bait” no discurso digital
A expressão “rage bait” ganhou destaque em novembro após a atriz Jennifer Lawrence admitir ter criado um perfil anônimo no TikTok para discutir com fãs de cinema.
Em 2015, a escolha do emoji de “lágrimas de alegria” como Palavra do Ano gerou revolta entre especialistas mais tradicionais. “As pessoas têm uma relação tão apaixonada que é impossível não provocar raiva em uma parcela do público amante das palavras”, disse Grathwohl. “Não importa o que escolhamos, muita gente vai se exaltar online.”