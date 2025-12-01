Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Você sabe o que é 'rage bait'? Descubra a palavra do ano de 2025

Termo que descreve conteúdos feitos para provocar indignação vence eleição da Oxford.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:51)
Mundo
A imagem mostra uma mulher segurando um tablet com expressão de dúvida.
Legenda: Rage bait é a palavra do ano de 2025 escolhida pelo Dicionário de Oxford.
Foto: Reprodução / Shutterstock.

“Rage bait”, ou “isca de raiva” em tradução direta para o português, foi eleito o termo do ano nesta segunda-feira (1º) pela Oxford University Press. A expressão é definida como uma ação que consiste em gerar sensações irritantes e indignação, sendo frustrante, provocativa e ofensiva.

Na prática, imagine um post nas redes sociais elaborado propositalmente para provocar raiva e gerar engajamento. Você pode ter acabado de se deparar com um “rage bait”: uma técnica que manipula a indignação e as expressões públicas para garantir o máximo de reações.

Como funciona a escolha da Palavra do Ano

Assim como nos anos anteriores, os especialistas da Oxford selecionaram uma lista restrita e, em seguida, convidaram o público a participar da votação. A grande novidade deste ano foi o formato da campanha: as palavras finalistas foram transformadas em candidatos personificados, promovidos em vídeos verticais modernos produzidos pelo estúdio criativo Uncommon.

O vencedor foi definido pelo comitê de Oxford, com base na votação popular que durou três dias e recebeu mais de 30 mil participações.

Por que a palavra do ano importa

O objetivo da Palavra do Ano é incentivar as pessoas a refletirem sobre onde estamos como cultura, quem somos no momento, através da lente das palavras que usamos”, afirmou Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages.

Ao longo dos anos, a escolha já destacou diversos termos, uma novidade mais recentemente é a inclusão de termos com forte apelo da Geração Z, ligados à internet.  

  • Selfi (2013);
  • Pós-verdade (2016);
  • Tóxico (2018);
  • Vacina (2021);
  • Rizz (2023);
  • Brain rot (2024).

O impacto do “rage bait” no discurso digital

A expressão “rage bait” ganhou destaque em novembro após a atriz Jennifer Lawrence admitir ter criado um perfil anônimo no TikTok para discutir com fãs de cinema. 

Em 2015, a escolha do emoji de “lágrimas de alegria” como Palavra do Ano gerou revolta entre especialistas mais tradicionais. “As pessoas têm uma relação tão apaixonada que é impossível não provocar raiva em uma parcela do público amante das palavras”, disse Grathwohl. “Não importa o que escolhamos, muita gente vai se exaltar online.”

