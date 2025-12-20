Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:41)
Mundo
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Legenda: Presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante cumprimentos aos líderes do G20.
Foto: Ricardo Stuckert/PR

Representantes da União Europeia sinalizaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a assinatura do Acordo de Parceria e do Acordo Provisório de Comércio entre o bloco econômico europeu e o Mercosul, que cria a maior zona de livre comércio do mundo, no início de janeiro de 2026. Os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa, enviaram uma carta ao líder do Executivo brasileiro.

Datada de 19 de dezembro, a correspondência informa que a assinatura, inicialmente prevista para este sábado (20), foi impedida devido à conclusão, ainda em curso, de procedimentos internos no Conselho da União Europeia, segundo informações de O Globo. Conforme os dirigentes europeus, essas etapas não alteram o compromisso político com o avanço do acordo.

"Gostaríamos de transmitir nosso firme compromisso em proceder com a assinatura do Acordo de Parceria e do Acordo Provisório de Comércio no início de janeiro, em um momento a ser acordado entre ambas as partes", afirmam Von der Leyen e Costa na carta enviada ao Palácio do Planalto. 

Eles também destacaram o papel do presidente brasileiro na condução das negociações. Ainda conforme O Globo, os presidentes atribuem a manutenção do "impulso e da confiança", em um momento considerado decisivo para a relação entre a União Europeia e o Mercosul, ao engajamento de Lula.

Veja também

teaser image
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

teaser image
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

25 anos de espera

Depois de quase 25 anos de negociação, a assinatura do pacto entre o Mercosul e a União Europeia estava marcada para este sábado (20), durante a cúpula do bloco econômico latino-americano, em Foz do Iguaçu (PR). Porém, a Itália e a França exigiram o adiamento para buscar maior proteção ao setor agrícola.

Emmanuel Macron, presidente da França, afirmou que o país não vai apoiar a adoção do acordo sem a inclusão de novas salvaguardas para os agricultores franceses. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o país pode apoiar o plano, desde que as preocupações levantadas pelos agricultores italianos sejam atendidas.

Durante o evento, Lula lamentou o adiamento. O presidente afirmou que o posicionamento "histórico" da França não é novidade, mas que na última semana surgiu "um problema" com a liderança italiana.

"Não um problema firmado entre o Mercosul e a União Européia, mas de um acordo firmado entre a própria União Européia, porque a [Giorgia] Meloni dizia que a distribuição de verba para a agricultura na União Européia estava prejudicando a Itália, e ela estava com um problema com os produtores agrícolas e não poderia assinar, nesse momento, o acordo", explicou.

Além disso, Lula disse que conversou com a primeira-ministra da Itália e ela teria afirmado que, em janeiro, estará pronta para assinar o acordo. Dessa forma, a França, sozinha, não vai conseguir barrar o plano comercial.

"Se ela [Giorgia Meloni] estiver pronta para assinar e faltar só a França, segundo a Úrsula Von Der Leyen e o Antonio Costa, não haverá possibilidade de a França, sozinha, não permitir o acordo", disse o presidente.

Assuntos Relacionados
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Mundo

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Redação
Há 49 minutos
Imagem da aeronave KC-135 Stratotanker em voo.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

Não é início de uma guerra, mas é uma declaração de vingança”, declara secretário de defesa dos EUA.

Nathália Paula Braga*
Há 1 hora
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

Ataque a tiros aconteceu no último sábado (13), deixando duas pessoas mortas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown
Mundo

EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown

Suspeito é estudante português que foi encontrado morto nessa quinta-feira (18).

Redação
19 de Dezembro de 2025
TikTok.
Mundo

TikTok assina acordo para venda nos EUA

A medida é uma resposta a uma lei aprovada.

Redação e AFP
18 de Dezembro de 2025
Kshamenk vivia há cerca de três décadas em um tanque de concreto no parque Mundo Marino.
Mundo

Morre Kshamenk, a última orca em cativeiro da América do Sul

Animal viveu 30 anos em tanque e reacendeu debate sobre cativeiro.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos
Mundo

Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos

Segundo a Casa Branca, ações visam proteger segurança nacional.

AFP e Redação
17 de Dezembro de 2025
Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria
Mundo

Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas também foi atingido por disparos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação
Mundo

Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio.

Redação
16 de Dezembro de 2025
A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Mundo

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Redação e AFP
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários
Mundo

Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários

Trabalhadores entraram em greve contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes" no museu.

AFP e Redação
15 de Dezembro de 2025
Ônibus que caiu em penhasco na Colômbia.
Mundo

Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

Comerciante lutou com suspeito durante ataque na Austrália.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
Homem de meia-idade, de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa branca e gravata azul, acena com a mão direita enquanto sorri levemente. Ao fundo, aparecem várias bandeiras do Chile, desfocadas, em tons de azul, branco e vermelho.
Mundo

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile; conheça o líder da direita

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas caminhando próximo a viaturas policiais com luzes de emergência acesas à noite, incluindo uma pessoa com véu e sacola, em cenário urbano iluminado por luzes azuis e vermelhas.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque à festa judaica que deixou 16 mortos em Sydney

Cerca de 40 pessoas continuam internadas após tiroteio em cidade da Austrália.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Redação
14 de Dezembro de 2025
candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah pelos judeus
Mundo

Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Até o momento, 12 pessoas morreram.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Tiroteio em praia da Austrália.
Mundo

Ataque a tiros em Bondi Beach deixa 12 mortos na Austrália

No local acontecia um evento judaico.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025