Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

O suspeito de cometer um ataque a tiros na Universidade Brown, que resultou na morte de duas pessoas e deixou nove feridos, foi encontrado morto na quinta-feira (18), segundo a polícia dos EUA. O homem foi identificado como Claudio Neves Valente e, segundo a procuradora federal dos Estados Unidos, Leah Foley, foi encontrado em uma unidade de armazenamento alugada por ele. As autoridades apontam que ele era português e tinha 48 anos, além de ter sido considerado suspeito de um segundo homicídio ligado ao meio acadêmico. O governo dos EUA suspendeu o programa de vistos por sorteio por conta dos crimes.