Avião cai na Colômbia deixando 15 mortos

Um avião com 15 pessoas, sendo 13 passageiros e dois tripulantes, caiu nesta quarta-feira (28), na Colômbia. Ninguém sobreviveu. A aeronave pertencia à estatal Satena.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresa publicou atualizações sobre o caso. Na última publicação, às 19h, horário de Brasília, os nomes das vítimas foram divulgados.

“Expressamos nossas mais profundas condolências a todas as famílias de nossos passageiros e tripulantes falecidos, listados abaixo:”, publicou a empresa.

As vítimas são:

Passageiros: 1. Maria Alvarez Barbosa 2. Carlos Salceda 3. Rolando Penalosa Gualdron 4. Maria Diaz Rodriguez 5. Maina Avendano Rincon 6. Anayisel Quintero Z 7. Karen Parales Vera 8. Anirley Julia Osorio 9. Gineth Rincon 10. Diogenes Quintero Amays 11. Natalia Acosta Selcedo 12. Maira Sanchez Criado 13. Juan Pacheco Mejia.

Tripulantes: 1. Capitão Miguel Vanegas 2. Capitão Jose de la Vega.

“A Satena estende suas mais sinceras condolências, com profundo pesar e total solidariedade, às famílias de nossos passageiros e tripulantes que perderam suas vidas no acidente. Dedicaremos todos os nossos recursos para prestar assistência humanitária às suas famílias e para esclarecer o ocorrido”, salientou ainda a nota.

O QUE ACONTECEU

O acidente foi registrado às 14h (horário local). Desde o momento em que a comunicação com a aeronave foi perdida, aeronaves da Força Aeroespacial Colombiana, do Exército Nacional e da empresa SEARCA realizaram operações de sobrevoo nas áreas onde as últimas informações disponíveis foram registradas.

Além disso, segundo a Satena, foram executados buscas ao longo da rota da aeronave.

Na segunda nota da empresa, foi informado que o Grupo de Busca e Salvamento da Aeronáutica Civil notificou a operadora de que o localizador de emergência (dispositivo de localização de emergência a bordo da aeronave) não foi ativado.

Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a queda do avião.