Vírus Nipah, que acende alerta na Índia, já inspirou filme; entenda

O vírus Nipah, que infectou ao menos cinco profissionais de um hospital e colocou cerca de 100 pessoas em quarentena na Índia, inspirou o filme "Contágio", de Steven Soderbergh, 15 anos atrás. O longa retrata uma pandemia provocada por um agente patogênico letal e transmissível pelo ar.

Na trama, assim como o vírus Nipah, a cadeia de contágio da infecção envolve porcos e morcegos. "Em algum lugar, de alguma forma, o morcego errado encontrou o porco errado", resume a personagem Dra. Ally Hextall (Jennifer Ehle).

Outra coincidência é que ambas as infecções — a real e a ficcional — afetam células dos sistemas nervoso e respiratório.

Vírus Nipah

Nos últimos dias, a Índia tem enfrentado um surto do vírus Nipah. O patógeno, que é altamente letal e para o qual ainda não há vacina, infectou cinco profissionais de um hospital da província de Bengala Ocidental e colocou pelo menos 100 pessoas em quarentena.

Segundo especialistas, o hospedeiro natural do vírus é o morcego do gênero Pteropus, encontrado em países da Ásia, da Oceania e da África. Ele é transmitido principalmente de animais para humanos, mas também por comida contaminada, conforme estudo publicado na revista especializada Viruses.

Os sintomas da infecção incluem febre alta, vômitos, tosse e dificuldade de respirar. Casos mais graves também registram convulsões e inflamação cerebral que leva ao coma.