EUA emite alerta para que cidadãos americanos deixem Iraque

Os Estados Unidos emitiram alerta para que todos os cidadãos estado-unidenses deixem o Iraque imediatamente, após a embaixada dos EUA no país ser atacada.

"Os cidadãos americanos devem deixar o Iraque imediatamente. Os cidadãos americanos que optarem por permanecer no Iraque são encorajados a reconsiderar sua decisão, dada a significativa ameaça representada pelas milícias terroristas alinhadas ao Irã", diz o alerta.

O ataque é mais um capítulo da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. O governo iraniano, entretanto, não confirmou autoria do bombardeio.

A embaixada informou que não há opção de voos comerciais para deixar o país, mas que está se preparando para apoiar os cidadãos estado-unidenses.

Não é recomendado que os cidadãos se desloquem até as embaixadas em Bagdá ou ao Consulado Geral em Erbil, diante da ameaça constante de mísseis, drones e foguetes.

IRAQUE ARRASTADO PARA CONFLITO

A embaixada de Bagdá foi atacada neste sábado (14), após bombardeios contra um grupo pró-irã na capital iraquiana que deixou três mortos.

Um ataque com drone contra uma base militar no aeroporto de Bagdá também foi registrado, segundo dois oficiais de segurança.

O Iraque foi arrastado para o conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã depois que movimentos armados locais pró-Teerã passaram a reivindicar diariamente ataques com drones contra militares de Washington ou instalações petrolíferas.

Em resposta, as posições dessas facções passaram a ser alvo de ataques atribuídos aos Estados Unidos ou a Israel.