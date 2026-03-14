EUA emite alerta para que cidadãos americanos deixem Iraque
Embaixada dos EUA em Bagdá foi atacada em meio a guerra no Oriente Médio.
Os Estados Unidos emitiram alerta para que todos os cidadãos estado-unidenses deixem o Iraque imediatamente, após a embaixada dos EUA no país ser atacada.
"Os cidadãos americanos devem deixar o Iraque imediatamente. Os cidadãos americanos que optarem por permanecer no Iraque são encorajados a reconsiderar sua decisão, dada a significativa ameaça representada pelas milícias terroristas alinhadas ao Irã", diz o alerta.
O ataque é mais um capítulo da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. O governo iraniano, entretanto, não confirmou autoria do bombardeio.
A embaixada informou que não há opção de voos comerciais para deixar o país, mas que está se preparando para apoiar os cidadãos estado-unidenses.
Não é recomendado que os cidadãos se desloquem até as embaixadas em Bagdá ou ao Consulado Geral em Erbil, diante da ameaça constante de mísseis, drones e foguetes.
IRAQUE ARRASTADO PARA CONFLITO
A embaixada de Bagdá foi atacada neste sábado (14), após bombardeios contra um grupo pró-irã na capital iraquiana que deixou três mortos.
Um ataque com drone contra uma base militar no aeroporto de Bagdá também foi registrado, segundo dois oficiais de segurança.
O Iraque foi arrastado para o conflito entre Israel e Estados Unidos contra o Irã depois que movimentos armados locais pró-Teerã passaram a reivindicar diariamente ataques com drones contra militares de Washington ou instalações petrolíferas.
Em resposta, as posições dessas facções passaram a ser alvo de ataques atribuídos aos Estados Unidos ou a Israel.