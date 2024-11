Mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontram pela primeira vez; veja vídeo

As mulheres mais alta e mais baixa do mundo se encontraram pela primeira vez, nessa quinta-feira (21), no Reino Unido, em evento realizado pelo Guinness Book (Livro dos Recordes). A turca Rumeysa Gelgi, de 2,15 metros, e a atriz indiana Jyoti Amge, de 62,8 centímetros, tomaram um chá da tarde em Londres, ocasião na qual descobriram que possuem muitas coisas em comum, apesar da diferença de 1,52 metro de altura entre elas.

"Conhecer Jyoti pela primeira vez foi maravilhoso", comentou Rumeysa sobre o evento. "Estou acostumada a olhar para cima e ver pessoas mais altas do que eu", contou Jyoti, "mas fiquei muito feliz em olhar para cima hoje e ver a mulher mais alta do mundo".

A reunião das duas aconteceu para celebrar o 20º Dia Anual do Guinness World Records. Elas, que representam alguns dos títulos considerados mais amados e icônicos do Livro dos Recordes, estavam ansiosas para passar o dia juntas. "Nós temos coisas em comum! Nós duas amamos maquiagem, autocuidado, joias e fazer as unhas", detalhou Rumeysa sobre a conversa com Jyoti.

Segundo a mulher mais alta do mundo, no encontro, a dupla se divertiu conversando sobre hobbies em comum e trocando dicas de maquiagem e cuidados pessoais. Na ocasião, elas ainda receberam o título de Ícones do Guinness World Records.

Conheça Rumeysa Gelgi, a mulher mais alta do mundo

A turca de 27 anos é a mulher mais alta do mundo viva, segundo o Guinness Book, que concedeu a ela o título em 2021. Antes disso, quando tinha 17 anos, ela recebeu o prêmio de adolescente mais alta viva (mulher).

Os 2,15 metros de Rumeysa são consequência da chamada síndrome de Weaver, condição genética extremamente rara que provoca o crescimento ósseo excessivo após uma mutação do gene EZH2. Segundo informações do centro médico estadunidense Cleveland Clinic, foram identificados somente cerca de 50 casos da síndrome no mundo.

Além do recorde em altura, ela ostenta outros títulos. São eles:

maiores mãos de uma mulher: 24,93 cm.

dorso mais longo de uma pessoa viva (mulher): 59,9 cm.

orelhas mais longas entre todas as pessoas (mulheres).

Educada em casa, Rumeysa atualmente trabalha como web designer e usa ativamente as suas redes sociais para conscientizar sobre sua condição.

Conheça Jyoti Amge, a mulher mais baixa do mundo

Carismática, a artista de 30 anos é considerada uma estrela de Hollywood, chegando a integrar elencos como o da 4ª temporada da série "American Horror Story". O trabalho lhe rendeu o título de atriz mais baixa do mundo.

Com 62,8 centímetros de altura, Jyoti é a mulher mais baixa viva desde 2011. Antes disso, em 2009, ela também foi considerada a adolescente mais baixa, assim como a colega Rumeysa.

A baixa estatura da indiana é causada por uma das formas conhecidas de displasia esquelética, distúrbio genético que acontece nos estágios iniciais do desenvolvimento fetal e provoca baixa estatura, impactando o tecido cartilaginoso que formará mais tarde os ossos dos braços e das pernas da criança.

Neste ano, ela também conheceu o homem mais alto vivo, Sultan Kösen, em um evento na Califórnia, Estados Unidos.