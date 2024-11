Morre John Prescott, ex-vice-primeiro-ministro britânico, aos 86 anos

O ex-vice-primeiro-ministro britânico John Prescott, que atuou como braço direito do antigo chefe de governo do Reino Unido, Tony Blair, morreu aos 86 anos, anunciou a família nesta quinta-feira (21). Juntos, os dois transformaram o Partido Trabalhista na nação insular.

Após receber a notícia, Blair, que foi primeiro-ministro trabalhista de 1997 a 2007, disse estar “arrasado”, acrescentando que Prescott era “uma das pessoas mais talentosas” que ele conhecia na política.

A família do político galês divulgou um comunicado em afirma que está “profundamente triste em informar que nosso amado marido, pai e avô, John Prescott, faleceu pacificamente ontem [quarta-feira] aos 86 anos de idade”.

Vítima de vários problemas de saúde nos últimos anos, incluindo Alzheimer, ele passou os últimos anos em uma casa de repouso.

Veja também Mundo Rússia dispara míssil balístico intercontinental contra a Ucrânia pela primeira vez Mundo Carlo Acutis, 'padroeiro da internet', será canonizado em 2025

Gordon Brown, que foi primeiro-ministro do Partido Trabalhista entre 2007 e 2010, saudou a memória de um “colosso, um titã”, enquanto o atual líder do partido, Keir Starmer, o descreveu como um “gigante do movimento”.

“Ele lutou com todas as suas forças para negociar o Protocolo de Kyoto e foi um defensor inabalável da ação climática nas décadas seguintes. Serei eternamente grato a John (...) e sentirei falta desse querido amigo”, reagiu Al Gore, ex-vice-presidente dos EUA. O Protocolo de Kyoto foi um acordo internacional visando reduzir as emissões de seis gases de efeito estufa.

Ex-sindicalista, “John passou a vida tentando melhorar a vida dos outros, lutando pela justiça social e protegendo o meio ambiente”, disse sua família em um comunicado anunciando sua morte.

John Prescott foi nomeado cavaleiro em 2010, após atuar como deputado por quase quatro décadas. O ex-vice-primeiro-ministro deixou sua cadeira na Câmara dos Lordes em julho, pouco depois de Starmer, do Partido Trabalhista, vencer as eleições, devido a problemas de saúde.