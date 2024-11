Carlo Acutis, 'padroeiro da internet', será canonizado em 2025

A Papa Francisco anunciou nesta quarta-feira (20) que o beato Carlo Acutis, conhecido como 'padroeiro da internet', será canonizado em abril de 2025.

O influencer italiano Carlo Acutis foi beatificado por curar uma criança no Brasil, em 2010. O milagre foi reconhecido pelo Vaticano em 2020.

Acutis morreu de leucemia, em 2006, aos 15 anos. Ele divulgada conteúdo cristão na internet e criou um site para catalogar milagres, sendo apelidado de 'influencer da santidade'.

Neste ano, um segundo milagre atribuído a Acuris foi reconhecido, atingindo o número necessário para torná-lo santo. Ele curou uma jovem da Costa Rica que sofreu um acidente, segundo o Vaticano.

O pontífice anunciou a data de canonização no fim da Audiência Geral, assistida por uma multidão na Praça São Pedro. A informação foi divulgada pelo portal Vatican News.

A cerimônia de canonização ocorrerá no Jubilei das Crianças e dos Adolescentes. Outro 'jovem santo', Pier Giorgio Frassati, também será canonizado em 2025.

Milagre em Mato Grosso do Sul

A beatificação de Carlo Acutis aconteceu em 2020, após o Vaticano considerar como milagre a cura de uma criança em Mato Grosso do Sul, no Brasil.

Veja também Mundo Papa reconhece milagre de Carlo Acutis e beato será canonizado; veja história Mundo Papa Francisco aprova simplificação de rituais funerários papais; veja o que muda Mundo Cães-robôs patrulham casa de Trump na Flórida e viralizam nas redes: 'Não faça festa ou carinho'

O milagre ocorreu em 2010, quando um menino de 7 anos com problemas graves no pâncreas foi curado. Segundo o Vaticano, o avô tocou as roupas do menino italiano, expostas em uma paróquia em Campo Grande, e pediu pela cura do neto.