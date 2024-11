Veja quem Trump já indicou para cargos-chave do seu segundo governo e quais os impactos para os EUA

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a vencer as eleições presidenciais deste ano, na última quarta-feira (6). Nesta semana, ele já começou a montar o novo governo, selecionando nomes que ocuparão postos-chave da gestão que inicia em janeiro de 2025.

O bilionário Elon Musk, que comprou o X e é dono das empresas SpaceX e Tesla, foi escolhido para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos. Conforme Trump, Musk deve "desmantelar a burocracia governamental, cortar regulamentações excessivas, cortar gastos desnecessários e reestruturar as agências federais".

Musk ajudou a financiar a campanha eleitoral de Trump, injetando cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,15 bilhão). As informações são do g1.

Trump também escolheu Tom Homan, que será responsável pela fiscalização das fronteiras com o México e o Canadá. No primeiro mandado de Trump, Homan foi diretor do departamento de Imigração e Alfândega dos EUA. Ele é conhecido por depender a separação de crianças de famílias que imigraram ilegalmente para o país.

Já o senador da Flórida, Marco Rubio, está cotado para o cargo de secretário de Estado, sendo uma função similar ao de ministro das Relações Exteriores no Brasil.

Equipe do governo Trump

Dentre outros nomes cotados, estão:

Pete Hegseth: Secretário de Defesa dos Estados Unidos;

Secretário de Defesa dos Estados Unidos; John Ratcliffe: Chefe da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA);

Chefe da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA); Michael Waltz: Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA;

Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA; Elise Stefanik: Representante dos EUA na ONU;

Representante dos EUA na ONU; Mike Huckabee: Embaixador dos EUA em Israel.

Além disso, a diretora da campanha eleitoral, Susie Wiles, foi escolhida como chefe de gabinete da Casa Branca. Com a indicação, ela se tornará a primeira mulher a ocupar o influente cargo.