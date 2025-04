Teto de boate na República Dominicana desaba e deixa 124 mortos; veja o que se sabe até agora sobre o acidente

O desabamento do teto da discoteca Jet Set, uma das casas noturnas mais tradicionais da capital dominicana, deixou 124 pessoas mortas. O acidente ocorreu durante um show do cantor de merengue Rubby Pérez, que está entre as vítimas confirmadas até esta quarta-feira (9), segundo informações do Centro de Operações de Emergência (COE). Pelo menos 100 pessoas seguem desaparecidas.

As equipes de resgate seguem trabalhando no local com apoio de guindaste e martelos hidráulicos. A previsão é de que os trabalhos se estendam por mais 24 a 36 horas. Brigadas de Porto Rico e Israel participam da operação.

A capacidade do local era de até 1.000 pessoas em pé e 700 sentadas, mas não há confirmação oficial sobre o número de presentes no momento do desabamento.

Familiares aguardam informações nos arredores da boate, em hospitais e necrotérios. Inclusive, uma lista com os nomes das vítimas foi fixada ao lado da tenda montada para acolher os parentes. Bancos de sangue foram abertos para doações.

Entre as vítimas, nomes ligados à música, política e esporte

O corpo de Rubby Pérez foi encontrado nas primeiras horas desta quarta-feira. A equipe do cantor divulgou uma nota de agradecimento pelo apoio recebido. Outros artistas se pronunciaram sobre a morte do músico.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também morreu no acidente. Seu funeral teve início nesta manhã. Os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco também estão entre os mortos. A Major League Baseball emitiu uma nota oficial.

Governo decreta luto

O governo da República Dominicana decretou três dias de luto. A Jet Set informou que está colaborando com as investigações para apurar as causas do desabamento. As autoridades ainda não divulgaram as nacionalidades das vítimas.

O país já registrou outros casos com número elevado de mortes. Em 2023, uma explosão em San Cristóbal deixou 38 mortos. Em 2005, um incêndio em uma prisão causou 136 mortes.

