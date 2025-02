Desabamento de parte do teto da Igreja Matriz de Maracanaú deixa dois homens soterrados

Duas pessoas ficaram feridas após parte do teto da Igreja Matriz de São José, no centro de Maracanaú, desabar na manhã desta quarta-feira (19). A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela Defesa Civil do Município.

Segundo relatos, o acidente ocorreu com fiéis ainda dentro da igreja. Um vídeo gravado por moradores mostra os estragos que a forte chuva desta manhã causou na estrutura do templo religioso. Assista:

Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Maracanaú afirmou que as vítimas são dois homens de idade e nomes ainda desconhecidos. Eles foram soterrados pelos destroços do teto, mas tiveram pequenas escoriações, segundo informou o coordenador da Defesa, Hermano do Nascimento Linhares.

"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias para atender à ocorrência. Após o atendimento no local, as vítimas foram levadas conscientes ao Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda em Maracanaú", finaliza o comunicado da secretaria.

Previsão do tempo

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), contabiliza chuvas de 39 mm em Maracanaú nesta quarta-feira (19).

Para o resto do dia, a fundação aponta que deve chover em todas as macrorregiões, com mais força no Litoral Norte, Ibiapaba, Litoral do Pecém e norte do Sertão Central e Inhamuns. No período da noite, pode chover forte também no Cariri.

Para quinta (20) e sexta-feira (21), o sol deve aparecer entre muitas nuvens, ainda com previsão de chuva para todas as macrorregiões, mas que devem ocorrer de forma mais isolada.

“Nos períodos da madrugada e manhã a chuva deve ser mais forte na faixa litorânea, no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns. No período da tarde, chove no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Jaguaribana. No período da noite, deve chover de forma isolada no Cariri”, finaliza a Funceme.

