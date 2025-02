Infiltração durante chuvas causa goteiras e alagamentos em área com pacientes no Frotinha do Antônio Bezerra

Com as fortes chuvas em Fortaleza, o Hospital Distrital Evandro Ayres de Moura, mais conhecido como Frotinha do Antônio Bezerra, apresentou problemas estruturais na manhã desta quarta-feira (19). Foram registradas infiltrações, causando goteiras e alagamentos em áreas com pacientes, segundo relatos enviados ao Diário do Nordeste.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza confirmou, em nota, a ocorrência de "vazamento de água pluvial". No entanto, reforçou que a unidade está funcionando normalmente, e que os reparos estão sendo efetuados.

"O acolhimento aos pacientes não foi prejudicado diante do vazamento de água pluvial ocorrido na madrugada, devido às fortes chuvas". Secretaria Municipal da Saúde Nota oficial

Chuvas registradas no Ceará

Nas últimas 24 horas, choveu em 80 municípios cearenses, segundo balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O maior acumulado foi registrado em Aquiraz, com 172,4 milímetros, seguido do município de Pindoretama, com 145 milímetros, conforme observado até às 9h40 da manhã desta quarta.

O órgão ainda detalhou que Fortaleza teve 36 milímetros de chuva desde a meia noite.

