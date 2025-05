Cardeal brasileiro participante do conclave, dom Sérgio da Rocha já atuou em Fortaleza; conheça

Sete cardeais brasileiros estão no Vaticano para participar do conclave que vai eleger o novo papa. Dentre eles, destaca-se dom Sérgio da Rocha, de 65 anos, que, além de estar elegível para se tornar o pontífice, atuou em Fortaleza por seis anos como bispo auxiliar.

Nascido em Dobrada, no estado de São Paulo, dom Sérgio veio para a capital cearense em 2001. Ele foi nomeado para atuar na Arquidiocese em 13 de junho daquele ano, assumiu como bispo auxiliar de dom José Antônio Aparecido Tosi em 11 de agosto e, assim, permaneceu até 2007.

No mesmo ano, mudou-se para Teresina, no Piauí, para se tornar arcebispo coadjutor e depois arcebispo local. Dom Sérgio criou ainda mais raízes no Nordeste após ser nomeado como arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, em junho de 2020.

Atuação como cardeal

Legenda: Sérgio da Costa ainda é mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, em São Paulo, e doutor pela Academia Alfonsiana da Pontifícia Universidade Lateranense, em Roma Foto: Divulgação/Arquidiocese de Salvador

Em novembro de 2019, na Basílica de Santa Cruz na Via Flaminia, em Roma, o papa Francisco nomeou dom Sérgio como cardeal. Entre 2015 e 2019, ele presidiu a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e também foi relator geral da XV Assembleia dos Bispos, em 2018, que teve como tema a juventude.

O religioso também é membro do Conselho da Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos (Vaticano), da Pontifícia Comissão para a América Latina (CAL), da Congregação para o Clero (Vaticano) e da Congregação para os Bispos (Vaticano). Em 2023, ele se tornou o único latino-americano a participar do Conselho dos Cardeais.

Participação no conclave

Em entrevista coletiva pouco após a morte do papa Francisco, dom Sério chegou a dizer que o conclave "está nas mãos de Deus" e enalteceu o legado do falecido pontífice. Ele também lembrou que "o Espírito Santo surpreende a Igreja", ao falar sobre os rumores que o colocam como um dos favoritos para assumir o papado.

Com os outros cardeais brasileiros, Odilo Scherer, João Braz de Aviz, Orani Tempesta, Leonardo Ulrich Steiner, Paulo Cezar Costa e Jaime Spengler, dom Sérgio está isolado no Vaticano para um dos conclaves mais importantes da Igreja Católica.

Na terça-feira (6), o Vaticano publicou um cronograma com os possíveis horários de cada atividade do conclave. Ao todo, serão quatro rodadas de votações por dia, duas de manhã e duas a tarde. A expectativa é de que elas iniciem nesta quinta-feira (8), mas ainda há uma chance de haver votação ainda nesta quarta

