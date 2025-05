Conclave: veja horários das votações e quando primeira fumaça branca deve sair

O conclave deste ano será presidido pelo Cardeal Pietro Parolin, na ausência do decano, Cardeal Re, que tem 91 anos. A expectativa do Vaticano é de que o novo papa seja escolhido até sexta-feira (9).

Nenhum conclave recente durou mais do que dois dias, a exemplo dos que elegeram Bento XVI, em 2005, e Francisco, em 2013. Para ser eleito, um cardeal vai precisar de dois terços dos votos totais, ou seja, 89 votos.

Possíveis cenários

Caso nenhum cardeal seja eleito nas primeiras votações do dia, os eleitores se recolherão na Casa Santa Marta, às 12h30, no horário local, para o almoço. Já na parte da noite, as votações se encerram às 19h30.

Apesar do desejo do Vaticano de que as rodadas de votações sejam breves, um conclave pode durar vários dias até que se chegue a um resultado unânime. Os votos são secretos, depositados em cédulas oficiais e incinerados após cada rodada.

Regras atuais do conclave

As normas que regem o conclave hoje foram instituídas pelo papa João Paulo II, em 1996, na constituição Universi Dominici Gregis, com alterações feitas por Bento XVI em 2013. Entre as exigências, está a realização obrigatória do conclave na Capela Sistina e o sigilo absoluto sobre tudo o que ocorre durante as sessões.

O atual Colégio dos Cardeais é o mais geograficamente diverso da história, com 133 cardeais de 71 países participando da votação. A maioria — 108 — foi nomeada pelo papa Francisco. A pluralidade geográfica e cultural pode tornar o processo mais longo, segundo alguns cardeais, mas também amplia a representatividade global da Igreja Católica.

