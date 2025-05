Conclave: ritual para decidir novo papa começa nesta semana; relembre o que você precisa saber

O conclave, ritual para escolha do sucessor do papa Francisco, começa quarta-feira (7), na Capela Sistina, no Vaticano. A ocasião reunirá cerca de 133 cardeais eleitores da Igreja Católica, sendo sete brasileiros, que decidirão, a portas fechadas, quem será o próximo pontífice.

Na última semana, os quase 200 cardeais (votantes e não votantes) participam de encontros da Congregação Geral, nos quais discutiram sobre os desafios do catolicismo. Segundo a Sala de Imprensa do Vaticano, os religiosos manifestaram a esperança de que o próximo papa seja profético e que a Igreja não se feche em si, mas saia e leve luz ao mundo.

No período, ainda foram instalados na Capela Sistina a estufa, onde os votos do conclave serão queimados, e a chaminé por onde sairá a fumaça que indica se o novo bispo de Roma foi eleito.

Abaixo, o Diário do Nordeste detalha o que você precisa saber sobre o evento.

O que é

O conclave é um ritual que marca a eleição de novos papas. O termo deriva das palavras em latim cum clave, que significa "fechado a chave", remetendo à votação secreta para escolha do pontífice.

A partir de quarta-feira, os 133 cardeias eleitores se isolam, sendo proibidos de usar dispositivos eletrônicos ou ter qualquer contato com o exterior.

Então, se reúnem na Capela Sistina e realizam quatro votações por dia, sendo duas pela manhã e duas à tarde, nas quais apontam quem gostariam que fosse o novo papa.

Após as sessões, dois apuradores abrem os papéis e leem silenciosamente os nomes, enquanto um terceiro os pronuncia em voz alta. As cédulas são furadas, amarradas umas às outras e queimadas no fogareiro.

Quem pode ser papa?

Geralmente, o novo pontífice é escolhido entre os cardeais que estão no conclave, mas não há regras que impeçam que alguém que está fora seja eleito.

Caso um candidato tenha conquistado dois terços dos votos, uma fumaça branca — produzida por produtos químicos — é emitida pela chaminé da Capela e anuncia ao mundo que "habemus papam". Já quando ninguém consegue a maioria, é emitida fumaça preta.

Veja também Verso 'Conclave' mostra bastidores da escolha de um novo papa; veja filmes e séries sobre o Vaticano Mundo Donald Trump publica foto vestido como papa e gera críticas nas redes: 'Zombando'

Quem são os cardeais brasileiros

Originalmente, 135 cardeais estão aptos a participar do rito, no entanto, dois deles foram afastados por motivos de saúde, então, 133 acompanham o evento, sendo sete deles do Brasil.

Abaixo, confira quem são os cardeais brasileiros que podem votar:

João Braz de Aviz, 77 anos, arcebispo emérito de Brasília;

Odilo Scherer, 75 anos, arcebispo de São Paulo;

Leonardo Ulrich Steiner, 74 anos, arcebispo de Manaus;

Orani Tempesta, 74 anos, arcebispo do Rio de Janeiro;

Sérgio da Rocha, 65 anos, arcebispo de Salvador, primaz do Brasil por conduzir a arquidiocese mais antiga do país;

Jaime Spengler, 64 anos, arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB);

Paulo Cezar Costa, 57 anos, arcebispo de Brasília.

Apesar de a Igreja Católica possuir mais cardeais, somente religiosos com menos de 80 anos podem votar.

Até o último sábado (3), 131 dos religiosos já estavam em Roma. A previsão é que a partir desta terça (6) o grupo seja instalado na Casa Santa Marta, onde Jorge Mario Bergoglio viveu, após renunciar ao apartamento papal no Palácio Apostólico.

Quando será

O conclave começa nesta quarta-feira, 7 de maio. Não há previsão de quanto tempo durará. Nas escolhas de Francisco e de Bento XVI, respectivamente em 2013 e 2005, os cardiais levaram somente dois dias para escolher os, então, novos papas.

O conclave mais longo da história demorou 33 meses, quase três anos, para eleger o Beato Gregório X como papa, em 1271.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.