Sabe como a Capela Sistina se prepara para o conclave? Vaticano mostra fotos e vídeos com detalhes

Todos os olhos do mundo estão voltados para o Vaticano. O país deve sediar, a partir da próxima quarta-feira (7), o conclave, ritual que elegerá o novo papa. Em clima de aquecimento, fotos e vídeos foram publicados neste sábado (3) mostrando como a Capela Sistina se prepara para o momento.

Instalação da estufa, onde os votos serão tradicionalmente queimados, e a chaminé por onde sairá a fumaça que indica se o novo papa foi eleito foram alguns dos detalhes mostrados.

Na publicação do perfil oficial do Vaticano, ressalta-se que a Capela Sistina do Vaticano foi criada para receber 133 cardeais eleitores para o próximo conclave, a fim de eleger o 267º Papa.

Segundo eles, na última sexta-feira (2), os bombeiros do Vaticano foram vistos no topo do telhado da Capela Sistina instalando a chaminé que emitirá fumaça preta se pelo menos 89 cardeais não chegarem a um acordo sobre o próximo Papa.

"Espera-se que a fumaça branca sinalize que os 133 cardeais eleitores escolheram o homem para liderar a Igreja Católica no futuro", diz o texto.

Como é o ritual

Os cardeais que participarão da cerimônia iniciarão os ritos em 7 de maio na Basílica de São Pedro, às 10h, com a Missa votiva pré-conclave, intitulada Pro Eligendo Romano Pontifice. O instante será voltado para orações pela orientação do Espírito Santo enquanto os cardeais elegem um novo Papa.

Às 16h30 daquela mesma tarde, os 133 cardeais se reunirão na Capela Paulina para rezar a Ladainha dos Santos antes de seguirem para a vizinha Capela Sistina.

Após a procissão, os cardeais prestam juramento, comprometendo-se cada um a cumprir fielmente o Munus Petrinum como Pastor da Igreja Universal, caso sejam eleitos.

Legenda: Bombeiros do Vaticano foram vistos no topo do telhado da Capela Sistina instalando a chaminé Foto: Vatican News

O juramento também obriga os cardeais ao sigilo absoluto em relação a todos os detalhes que rodeiam a eleição do novo Papa, ao mesmo tempo que promete rejeitar quaisquer tentativas externas de influenciar a eleição.

"O Mestre das Cerimônias Litúrgicas Pontifícias proclama então 'extra omnes', ordenando que todos os não envolvidos no conclave deixem a Capela Sistina", continua a publicação.

Programação do Conclave

A primeira votação será realizada na quarta-feira, 7 de maio, à noite. Ao longo dos dias seguintes, os cardeais eleitores votarão quatro vezes por dia, duas vezes pela manhã e duas vezes à tarde.

Todas as cédulas serão queimadas depois, e a fumaça subirá daquela que pode ser a chaminé mais famosa para dizer ao mundo se o Papa foi eleito.