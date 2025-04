Após realizar uma última aparição no domingo de Páscoa, o papa Francisco morreu aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (21), conforme anúncio da Capela da Casa Santa Marta, no Vaticano.

Na véspera, mesmo estando em processo de recuperação de uma pneumonia, o papa fez sua última aparição pública na sacada da Basílica de São Pedro, durante a tradicional bênção de Páscoa Urbi et Orbi.

Com a morte do pontífice, uma série de cerimônias e protocolos começam a ser realizados no Vaticano. Entre eles, estão o luto oficial de nove dias, o funeral conduzido pelo Colégio de Cardeais, e o conclave, que ocorre em absoluto sigilo na Capela Sistina para a escolha de um novo papa.

Há ainda gestos simbólicos, conforme o portal Terra, como a destruição do "Anel do Pescador", e medidas rigorosas de segurança para preservar a eleição.

A seguir, confira os principais rituais que marcam a transição de liderança na Igreja Católica.

Luto e início do período de transição

A morte de um papa desencadeia oficialmente a "sede vacante", período em que o trono de São Pedro é declarado vazio. Um luto de nove dias é observado por toda a Igreja, e o funeral ocorre geralmente entre o quarto e o sexto dia após o falecimento.

Durante esta fase, todas as funções papais ficam suspensas, e a administração do Vaticano é assumida temporariamente pelo camerlengo, figura responsável pelos preparativos do funeral e pela organização do conclave. O posto é atualmente ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Farrell.

Entre os primeiros atos simbólicos, está a destruição do "Anel do Pescador", selo oficial do papa, que simboliza o fim de seu pontificado.

Cerimônia de despedida

O funeral de Francisco deve ocorrer na Praça de São Pedro, momento em que haverá a presença de fiéis de todo o mundo, além de autoridades civis e religiosas. A cerimônia será conduzida pelo decano do Colégio dos Cardeais, Giovanni Battista Re, de 91 anos.

Embora a tradição indique o sepultamento nas Grutas do Vaticano, o papa Francisco expressou o desejo de ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, local com o qual sempre teve forte vínculo.

Se isso for confirmado, ele será o primeiro pontífice em mais de 100 anos a não ser sepultado no Vaticano.

Outro pedido feito por Francisco foi por uma cerimônia mais simples: ao invés dos três caixões tradicionais (de cipreste, chumbo e carvalho), o papa será sepultado em apenas dois – madeira e zinco.

A reunião dos cardeais

Entre o 15º e o 20º dia após a morte do papa, os cardeais se reúnem no Vaticano para dar início ao processo eleitoral. Cerca de 120 cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto, embora o total de cardeais ativos e eméritos no mundo atualmente ultrapasse 250.

Nas reuniões preliminares, eles debatem possíveis nomes, alianças são formadas nos bastidores, e o clima de confidencialidade domina os corredores do Vaticano. Embora campanhas formais sejam proibidas, a escolha de um novo papa envolve intensas negociações e articulações políticas.

O conclave

A eleição ocorre na Capela Sistina, em um processo envolto em sigilo absoluto. Os cardeais são trancados dentro do Vaticano, no processo conhecido como “conclave”, e ficam privados de qualquer contato com o mundo exterior, inclusive jornais, celulares e televisões.

Toda a área é inspecionada por especialistas para eliminar dispositivos de gravação ou escuta. Os participantes dormem e votam em locais separados e isolados. Dois médicos, padres confessores e funcionários de apoio são autorizados a permanecer, desde que façam juramento de sigilo eterno.

A votação exige maioria de dois terços dos votos e pode durar dias. Nos casos em que o consenso demora a ser alcançado, os cardeais suspendem as votações para momentos de oração e reflexão antes de retomar o processo.

Como acontece a votação do conclave?

No primeiro dia do conclave, os cardeais celebram uma missa e caminham em procissão até a Capela Sistina. Já no segundo dia, iniciam-se quatro rodadas diárias de votação – duas pela manhã e duas à tarde.

As cédulas são padronizadas, com espaço para que os cardeais escrevam o nome de seu escolhido. Os votos são então recolhidos, perfurados com agulha e reunidos em um fio, antes de serem queimados.

A fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina indica o resultado ao público. Fumaça preta significa que nenhum nome atingiu a maioria necessária; branca, que um novo papa foi eleito. Para evitar confusões com a coloração, um corante específico passou a ser usado nas votações mais recentes.

Anúncio do novo papa

Após eleito, o novo pontífice é questionado se aceita a missão e qual nome adotará. Em seguida, os demais cardeais prestam homenagem ao escolhido.

Vestes sob medida são entregues ao novo papa, e ajustes podem ser feitos na hora. Depois disso, ele segue até a sacada da Basílica de São Pedro, onde é apresentado oficialmente ao mundo.

O anúncio tradicional é feito com a frase: "Annuntio vobis gaudium magnum... habemus papam!", que significa: “Anuncio a vocês uma grande alegria… temos um papa!”. O novo líder da Igreja Católica então faz sua primeira bênção à cidade e ao mundo: Urbi et Orbi.