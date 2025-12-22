Diário do Nordeste
Estados Unidos perseguem mais um petroleiro venezuelano

Operação no Caribe tem aumentado as tensões na região.

Escrito por
e
Mundo

As forças dos Estados Unidos intensificaram a pressão sobre o transporte de petróleo ligado à Venezuela e iniciaram, no domingo (21), a perseguição a mais um petroleiro sancionado no Caribe, um dia após a Guarda Costeira apreender outro navio suspeito na região. A ação ocorreu após o anúncio do presidente Donald Trump de bloqueio a petroleiros associados a Caracas, sob a justificativa de evasão de sanções e financiamento de atividades ilegais. O navio perseguido, identificado como Bella 1, estaria usando bandeira falsa e já é alvo de sanções desde 2024. Em reação, o governo venezuelano denunciou as operações como hostis e recebeu apoio político da Rússia e da China, enquanto Washington minimizou o peso desse respaldo. No mesmo contexto, a Venezuela confirmou a saída de um petroleiro da Chevron com petróleo para os EUA, dentro de acordos vigentes, e alertou à ONU que o bloqueio naval afeta o comércio energético e amplia a instabilidade nos mercados internacionais.

Esta ilustração fotográfica tirada em Washington, DC, em 19 de dezembro de 2025, mostra fotografias, incluindo do ex-presidente dos EUA Bill Clinton, do vocalista dos Rolling Stones Mick Jagger, do presidente do Virgin Group, Richard Branson, e de Ghislaine Maxwell, após o Departamento de Justiça dos EUA começar a divulgar os tão aguardados registros da investigação do caso politicamente explosivo do criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.
Mundo

Foto de Trump some de divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein no site do governo

Pelo menos 16 arquivos desapareceram da página.

Redação
21 de Dezembro de 2025
Fotografia noturna em plano médio de uma mulher de costas, em pé ao lado de um carro prata estacionado. Ela veste um top laranja e um short curto rosa com franjas. A mulher está com o braço estendido em direção ao interior do veículo através da janela aberta do motorista. O ambiente é pouco iluminado por uma luz amarelada. Ao fundo, há vegetação rasteira e uma placa branca com letras vermelhas onde se lê
Mundo

Arquivo do caso Epstein cita Fortaleza e Rio como destinos associados ao turismo sexual

Cidades da Europa e da Ásia também são destacadas.

João Lima Neto
21 de Dezembro de 2025
Imagens após o ataque.
Mundo

Ataque a tiros deixa ao menos nove pessoas mortas na África do Sul

Outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque.

Redação e AFP
21 de Dezembro de 2025
Grayson nasceu com mais de 7kg e precisou ficar internado na UTI neonatal.
Mundo

Bebê nasce com mais de 7 kg e surpreende família no Canadá

Recém-nascido precisou de cuidados especiais após o parto.

Redação
20 de Dezembro de 2025
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, posam em frente a painel com fotografia de vista do Rio de Janeiro.
Mundo

Presidentes da UE sinalizam a Lula assinatura de acordo com Mercosul em janeiro

A previsão era de que o pacto comercial fosse firmado neste sábado (20), mas o adiamento ocorreu por iniciativa da França e da Itália.

Redação
20 de Dezembro de 2025
Imagem da aeronave KC-135 Stratotanker em voo.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque dos EUA na Síria

Não é início de uma guerra, mas é uma declaração de vingança”, declara secretário de defesa dos EUA.

Nathália Paula Braga*
20 de Dezembro de 2025
Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos
Mundo

Ataque com faca em Taiwan deixa pelo menos quatro mortos

Suspeito também morreu durante a ocorrência.

Redação e AFP
19 de Dezembro de 2025
Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto
Mundo

Suspeito de ser atirador da Universidade Brown é encontrado morto

Ataque a tiros aconteceu no último sábado (13), deixando duas pessoas mortas.

Redação
19 de Dezembro de 2025
EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown
Mundo

EUA suspendem programa de visto após ataque na Universidade Brown

Suspeito é estudante português que foi encontrado morto nessa quinta-feira (18).

Redação
19 de Dezembro de 2025
TikTok.
Mundo

TikTok assina acordo para venda nos EUA

A medida é uma resposta a uma lei aprovada.

Redação e AFP
18 de Dezembro de 2025
Kshamenk vivia há cerca de três décadas em um tanque de concreto no parque Mundo Marino.
Mundo

Morre Kshamenk, a última orca em cativeiro da América do Sul

Animal viveu 30 anos em tanque e reacendeu debate sobre cativeiro.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos
Mundo

Trump amplia restrições de viagem aos EUA para sete países e palestinos

Segundo a Casa Branca, ações visam proteger segurança nacional.

AFP e Redação
17 de Dezembro de 2025
Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria
Mundo

Homem que desarmou atirador na Austrália vira símbolo de coragem na Síria

Ahmed lutou contra e desarmou um dos atiradores, mas também foi atingido por disparos.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação
Mundo

Trump processa BBC em R$ 54 bilhões por suposta difamação

O motivo seria a veiculação de um documentário sobre o dia do ataque ao Capitólio.

Redação
16 de Dezembro de 2025
A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Mundo

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Redação e AFP
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários
Mundo

Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários

Trabalhadores entraram em greve contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes" no museu.

AFP e Redação
15 de Dezembro de 2025
Ônibus que caiu em penhasco na Colômbia.
Mundo

Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

Comerciante lutou com suspeito durante ataque na Austrália.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025