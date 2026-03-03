Brasileiros do Legendários ficam 'presos' em Dubai após fechamento de aeroportos

O advogado amazonense Leno Gomes relatou, por meio das redes sociais, como ficou preso com outros 30 integrantes do movimento Legendários nos Emirados Árabes Unidos em meio ao confronto entre Estados Unidos, Israel e Irã. Em vídeo divulgado na segunda-feira (2), ele explicou ter viajado ao país para uma expedição no deserto de Dubai.

A excursão, chamada de "Top Dubai", foi realizada entre os dias 25 e 28 de fevereiro e contou com a presença de participantes do Legendários de diferentes partes do mundo.

O retorno estava marcado para o domingo (1º), mas não foi realizado devido à suspensão das operações aeroportuárias causadas pelo conflito. Todos os voos foram cancelados logo após o aeroporto de Dubai ter sido atingido por destroços de um drone no sábado (28).

"Terminamos o top e descemos a montanha com muito êxito, e aí estourou a guerra. Não pudemos sair daqui por conta da segurança. Eles fecharam o espaço aéreo, fecharam todas as vias de acesso a outros lugares, ou seja, nós não podemos sair, no entanto, estamos seguros e bem", explicou o advogado em entrevista ao portal g1 Amazonas.

No mesmo relato, Leno apontou que não há 100% de segurança, mas tranquilizou amigos e familiares ao contar que o sistema de segurança do país é efetivo.

Enquanto isso, as operações de pouso e decolagem foram parcialmente retomadas ainda na segunda-feira (2). A gestora de aeroportos de Dubai apontou que os voos serão retomados de "forma limitada".

Mais de 500 mortos no Irã

Um balanço do conflito aponta que pelo menos 555 pessoas morreram no Irã em consequência da ofensiva iniciada no sábado (28) pelos Estados Unidos e por Israel. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2), pela Crescente Vermelho (FICV) do Irã, organização ligada à Cruz Vermelha.

Ainda não há detalhamento do número de feridos nem especificações sobre quais as áreas mais atingidas, mas os números mostram que ao menos 131 cidades registraram impactos da ofensiva.

No domingo (1º), Trump afirmou que a campanha dos Estados Unidos no Irã continuará até que todos os objetivos militares sejam alcançados