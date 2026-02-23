Ex-embaixador britânico investigado no caso Epstein é preso no Reino Unido

Ex-embaixador do Reino Unido nos Estados Unidos, Peter Mandelson foi preso nesta segunda-feira (23) por suspeita de má conduta em cargo público. A prisão está ligada às investigações do caso de Jeffrey Epstein.

A notícia foi publicada inicialmente pelo jornal britânico “The Times”. A Política Metropolitana de Londres não revelou a identidade de Peter, mas confirmou que um homem de 72 anos havia sido preso em Camden e levado para um interrogatório na capital do Reino Unido.

Ainda conforme a polícia, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois endereços antes da prisão. Casas do ex-embaixador em diferentes regiões já haviam sido alvo de buscas da polícia no começo de fevereiro.

As investigações começaram após arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA mostrarem que o diplomata havia recebido quantias em dinheiro de Epstein e teria vazado documentos sigilosos.

Antes da prisão, Mandelson já havia deixado o posto de embaixador em Washington em setembro do ano passado, quando detalhes da relação dele com Epstein foram divulgados. Já em fevereiro deste ano, o diplomata saiu do Partido Trabalhista e ainda renunciou ao mandato no Parlamento britânico.

Escândalo Epstein chegou à coroa britânica

No último dia 19 de fevereiro, o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi preso pela mesma motivação oficial que levou à prisão de Mandelson: suspeita de má conduta no exercício de cargo público.

A prisão de Andrew, que deixou de ser considerado príncipe em outubro de 2025, também ocorreu por conta de ligações dele com o financista norte-americano Jeffrey Epstein.

Nos chamados “arquivos Epstein”, há diferentes registros que mostram a proximidade entre os dois, incluindo fotos e documentos da época em que Andrew atuava como enviado comercial do Reino Unido aos Estados Unidos.