Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novos documentos sobre Jeffrey Epstein mostram plano para aliciar modelos do Brasil

O magnata teria um contato no Brasil que prostituía jovens e menores de idade e as levava para festas nos EUA.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Homem de cabelos grisalhos apontando pela janela de um avião particular, com uma mulher sentada ao seu lado.
Legenda: Epstein aliciou dezenas de jovens, e foi preso diversas vezes por exploração sexual, até que morreu na cadeia em 2019, enquanto aguardava julgamento.
Foto: HOUSE OVERSIGHT DEMOCRATS / AFP.

O novo dossiê de documentos contra Jeffrey Epstein, empresário e criminoso sexual que tirou a própria vida na prisão em 2019, mostra indícios de ações criminosas do magnata norte-americano no Brasil. Um plano para atrair jovens modelos brasileiras por meio de um concurso de beleza em uma revista de moda foi citado, segundo os arquivos divulgados na última sexta-feira (30) pelo governo dos Estados Unidos. 

De acordo os documentos, Epstein teria um contato no Brasil que aliciava menores de idade para o empresário quando ele vinha ao Brasil a trabalho. Esse contato seria uma mulher chamada nas transcrições de "agente mãe". 

O dossiê confirma que pelo menos quatro jovens brasileiras, incluindo duas adolescentes entre 13 e 15 anos, teriam sido "levadas" para o magnata em uma festa nos EUA. Uma vítima chegou a dizer à BBC News Brasil, entretanto, que pelo menos 50 brasileiras teriam passado pela mansão de Epstein

Em depoimento à Justiça do estado norte-americano da Flórida em junho de 2010, uma ex-funcionária da mulher que aliciava as garotas brasileiras afirmou que em todas as viagens de negócios ao Brasil, Epstein se encontrava com menores de idade. O nome da informante é censurado nos documentos, mas ao longo da declaração ela diz que trabalhou também para Jean-Luc Brunel, que foi parceiro do magnata. 

Jean foi um agente de modelos francês acusado de tráfico de mulheres. Ele foi encontrado morto na prisão em Paris, na França, em 2022, após anos detido por uma investigação de assédio sexual e estupro contra jovens entre 15 e 18 anos. 

Veja também

teaser image
Mundo

Foto de Trump some de divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein no site do governo

teaser image
Mundo

Trump sanciona lei que obriga divulgação de arquivos sobre Jeffrey Epstein

Criminoso sexual pagava vistos das brasileiras 

Ainda conforme os documentos, conhecidos como "The Epstein Files" (os arquivos de Epstein, em tradução livre), Epstein pagava os visto para que as brasileiras pudessem entrar nos EUA

Segundo os depoimentos, o empresário conseguia abusar sexualmente das garotas brasileiras "quando precisasse". Uma testemunha sugeriu que pessoas podem ter sido subornadas para não denunciarem os crimes. 

"Cinco mil dólares no Brasil é muito dinheiro. Dá pra comprar uma casa", disse a depoente. "Jeffrey Epstein tem todo o dinheiro que tem, ele podia calar todo mundo", comenta em outro trecho. 

Quem era Jeffrey Epstein 

Magnata financista, Jeffrey Epstein cometeu crimes sexuais por décadas em uma ilha particular e em mansões nos EUA. Ele era conhecido por se associar a celebridades, políticos e bilionários. Nomes como o do presidente dos EUA, Donald Trump, do ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o ex-príncipe Andrew, do Reino Unido, filho da Rainha Elizabeth II, aparecem nos processos. 

Epstein foi preso pela primeira vez em 2005, após ser acusado de pagar uma menina de 14 anos para fazer sexo. Dezenas meninas menores de idade descreveram abusos sexuais similares, porém os promotores de Justiça permitiram que o empresário se declarasse culpado em 2008, de uma acusação envolvendo uma única vítima. Ele cumpriu 13 meses em um programa de liberação de trabalho na prisão.

O financista foi preso novamente outras vezes, até que em 2019 se suicidou na prisão enquanto aguarda julgamento.

Assuntos Relacionados
Homem de cabelos grisalhos apontando pela janela de um avião particular, com uma mulher sentada ao seu lado.
Mundo

Novos documentos sobre Jeffrey Epstein mostram plano para aliciar modelos do Brasil

O magnata teria um contato no Brasil que prostituía jovens e menores de idade e as levava para festas nos EUA.

Redação
Há 1 hora
Júnior Pena produz conteúdo voltado a brasileiros que vivem nos Estados Unidos.
Mundo

Influenciador brasileiro Júnior Pena é preso pelo ICE nos EUA

Prisão ocorreu em Nova Jérsei e teria sido motivada por erro em audiência de regularização, segundo amigo do criador de conteúdo.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
Foto de Mounjaro.
Mundo

Reino Unido alerta para pancreatite e mortes associadas a Wegovy e Mounjaro

Agência reguladora britânica afirma que médicos e pacientes precisam estar cientes sobre o risco.

Redação
01 de Fevereiro de 2026
‘Batman’ protesta contra ICE em prefeitura da Califórnia
Mundo

‘Batman’ protesta contra ICE em prefeitura da Califórnia

ICE é o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Particulas animadas de células vermelhas, brancas e um vírus branco.
Mundo

Vírus Nipah: Restrições de viagens à Índia não são necessárias, afirma OMS

Entidade aponta que os riscos de propagação do vírus são baixos e diz não haver provas de aumento de transmissão entre humanos.

Redação
30 de Janeiro de 2026
Foto de avião que caiu na Colômbia deixando 15 mortos.
Mundo

Avião cai na Colômbia deixando 15 mortos

Ao todo, a aeronave transportava 13 passageiros e dois tripulantes.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Cena do filme Contágio.
Mundo

Vírus Nipah, que acende alerta na Índia, já inspirou filme; entenda

O patógeno infectou ao menos cinco profissionais de um hospital e colocou cerca de 100 pessoas em quarentena.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Matheus Silveira sorridente com óculos de sol e jaqueta de inverno em uma paisagem nevada com montanhas e árvores.
Mundo

Brasileiro detido pelo ICE é transferido e família perde contato

Preso durante entrevista de green card, Matheus Silveira deve ser levado à Louisiana enquanto parentes buscam apoio consular.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de Donald Trump para uma matéria sobre porta-aviões no Oriente Médio.
Mundo

EUA enviam porta-aviões e navios ao Oriente Médio para monitorar Irã

Aeronaves pousaram nesta segunda-feira (26).

Redação e AFP
26 de Janeiro de 2026
Dois profissionais de saúde usando equipamentos de proteção individual transferindo o corpo de uma pessoa que morreu de infecção pelo vírus Nipah em um hospital particular da índia.
Mundo

Veja o que se sabe sobre o vírus Nipah, registrado na Índia e altamente letal

A infecção já provocou epidemias no final dos anos 1990.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Ilustração microscópica mostrando partículas virais esféricas com superfície texturizada, em tons de rosa e dourado, flutuando em um fundo desfocado de cores quentes.
Mundo

Índia entra em alerta após confirmar cinco casos do vírus letal Nipah; veja riscos

Médicos e enfermeiros foram infectados, enquanto 100 pessoas devem fazer quarentena.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Alex era enfermeiro intensivista e residia em Minneapolis.
Mundo

Homem morto pelo ICE em Minneapolis era cidadão americano e enfermeiro de UTI

A morte de Alex Pretti é a segunda causada por agentes federais na cidade em menos de um mês.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Foto de protestos em Minnesota.
Mundo

Homem é baleado e morre durante operação do ICE em Minneapolis, nos Estados Unidos

Governador do estado de Minnesota criticou ação do Serviço de Imigração.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Colagem mostra imagem icebergs flutuam na água ao largo de Nuuk, Groenlândia, em 7 de março de 2025, ao lado de imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Mundo

Trump diz que 'concebeu marco' de futuro acordo sobre Groenlândia com a Otan

Presidente retirou as ameaças de impor novas tarifas para vários países europeus.

Diário do Nordeste/AFP
21 de Janeiro de 2026
foto de acidente entre trens na Espanha, na região da Andaluzia.
Mundo

Acidente entre trens na Espanha deixa ao menos 39 mortos

Pelo menos 123 pessoas ficaram feridas, cinco delas em estado grave e 24 em estado crítico.

Redação e AFP
19 de Janeiro de 2026
Crime ocorreu em outubro de 2025.
Mundo

Imagens inéditas do Roubo ao Museu do Louvre são divulgadas; veja

Gravações foram compartilhadas pelo canal francês TF1.

Redação
18 de Janeiro de 2026
Vista aérea mostra fumaça e chamas saindo de casas atingidas por incêndio florestal em Concepción, Chile, em 18 de janeiro de 2026.
Mundo

Gabriel Boric decreta estado de catástrofe no Chile por incêndios no sul do país

As chamas começaram na tarde do sábado (17) e avançaram pela madrugada, atingindo vários povoados.

Redação e AFP
18 de Janeiro de 2026
Policiais estaduais formam uma fila na rua em Minneapolis, Minnesota, em 14 de janeiro de 2026, após manifestantes entrarem em confronto com as autoridades federais após o tiroteio de um homem venezuelano por um agente do Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Mundo

Policial atira em imigrante durante operação em Minneapolis, nos EUA

O homem, natural da Venezuela, ainda conseguiu fugir de operação.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Imagem do acidente.
Mundo

Tragédia na Tailândia: queda de guindaste sobre trem deixa ao menos 32 mortos

Acidente ocorreu durante obras de ferrovia de alta velocidade e provocou descarrilamento de composição que ligava Bangcoc ao nordeste do país.

Redação e AFP
14 de Janeiro de 2026
Imagem escrito Visa dentro de um passaporte norte-americano.
Mundo

EUA suspendem emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países

Determinação deve começar a valer a partir da próxima quarta-feira (21).

Redação
14 de Janeiro de 2026