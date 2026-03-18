Morre radialista Carlos Augusto Nogueira, o 'Amigão', aos 60 anos

O radialista Carlos Augusto Evaristo Nogueira, conhecido como “Amigão”, morreu nessa terça-feira (17), aos 60 anos. Ele estava internado desde outubro do ano passado no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) para o tratamento de problemas renais.

Natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Carlos se tornou um dos principais nomes do rádio cearense, especialmente na década de 1990. Ele era irmão do também radialista Evaristo Nogueira. .

O velório do radialista acontece nesta quarta-feira (18), às 9h30, na Sala Nobre do Alvorada Funerais, no Centro de Fortaleza. As homenagens seguem até às 12h30, quando o corpo será cremado no Parque da Saudade.

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