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Polícia investiga mortes de dezenas de gatos por asfixia em Fortaleza

Na manhã desta quinta-feira (28), protetores animais estiveram na entrada da loja em protesto.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 14:29)
Ceará
PM foi acionada pela manhã por conta de protesto de defensores animais.
Legenda: PM foi acionada pela manhã por conta de protesto de defensores animais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Protetores animais divulgaram em redes sociais, na noite de quarta-feira (27), uma denúncia de maus-tratos contra animais ocorridos em uma empresa metalúrgica. Segundo relatos, dezenas de felinos teriam sido mortos dentro do estabelecimento comercial. Ao Diário do Nordeste, a Polícia Civil informou que investiga o caso.

Um vídeo do momento do crime revela um homem, dentro do estabelecimento comercial, usando uma enforcadeira para pegar um dos animais e jogar em um barril. Em seguida, o recipiente é vedado para que o animal morra. 

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Na manhã desta quinta-feira (28), protetores animais estiveram na entrada da loja em protesto ao que foi divulgado nas redes sociais. Uma viatura da Polícia Militar esteve no local para evitar conflitos. 

DPMA investiga caso

Ainda de acordo com a Policia Civil, um Boletim de Ocorrência Eletrônico (BOE) foi registrado na manhã desta quinta e transferido para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), que realiza diligências para elucidar o fato.

A reportagem entrou em contato com a empresa metalúrgica, mas até a publicação desta matéria as ligações não foram atendidas. 

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