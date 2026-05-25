Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Casal adota adolescente de 16 anos e desafia preconceitos no Ceará: ‘Nunca tivemos medo’

Hoje, Dia Nacional da Adoção, o Diário do Nordeste conta a história de uma família que nasceu a partir de uma adoção tardia.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Ceará
Na imagem, os corretores de imóveis Talvany e Vanessa Pinheiro estão de pé em um corredor e, ao mesmo tempo, são abraçados pelo filho adotivo, um adolescente de 17 anos.
Legenda: Família mudou de ideia após conhecer o garoto durante uma visita a um acolhimento institucional de Fortaleza.
Foto: Fabiane de Paula.

"Era para ser ele". É assim que Vanessa Pinheiro, de 28 anos, descreve a jornada dela e do companheiro, Talvany Pinheiro, de 34, para adotar o primeiro filho: um adolescente chamado João, hoje com 17 anos, que já havia perdido a esperança de encontrar um lar. A história dessa família não começa com um exame de gravidez positivo, mas em uma quadra esportiva de uma instituição de acolhimento em Fortaleza.

Mesmo sendo saudável e tendo a possibilidade de engravidar, a adoção era um desejo do casal de corretores de imóveis desde o início do relacionamento, que já dura 12 anos. Então, em outubro de 2024, os dois entraram na fila do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA). A princípio, eles buscavam por uma criança com idade de 0 a 6 anos, que é o perfil mais desejado entre os pretendentes ativos no Ceará, conforme o SNA. 

Inclusive, é a imagem de um casal adotando um bebê ou uma criança jovem que alimenta o imaginário popular, embora a faixa etária corresponda a apenas 24,4% das crianças disponíveis para adoção no Estado. Contudo, em maio do ano passado, Vanessa e Talvany abriram mão do perfil para adotar um adolescente, juntando-se à minoria de pretendentes que querem acolher algum dos 69 jovens com mais de 14 anos que estão nos acolhimentos cearenses.

Veja também

teaser image
Ceará

Jovens deixam unidades de acolhimento aos 18 anos sem adoção e sob conflitos familiares em Fortaleza

teaser image
Ceará

Escolha pelo amor une pais e filhos contra preconceitos em histórias de adoção no Ceará

Para isso, enfrentaram o estigma envolvido na adoção tardia. “O preconceito sempre vai existir, seja criança ou mais velho, mas nunca tivemos medo”, enfatiza a corretora ao Diário do Nordeste, ressaltando a importância de desmistificar a ideia de que esses adolescentes “têm o caráter formado”. “O meu filho é um menino extremamente carinhoso, amoroso e altamente inteligente. Era muito carente, esperou por uma família e não tinha esperança”, detalha.

Ensinar a ser cuidado e que estava em um ambiente seguro foi outro desafio enfrentado pelo casal ao adotar um adolescente. Mas, com diálogo e paciência, os dois conseguiram aprofundar os laços da família. Um dos momentos que marcou esse desenvolvimento aconteceu quando o garoto chamou Vanessa de mãe pela primeira vez.

“Ele me chamava muito de tia. Tentava um ‘mãe’, só que aquele ‘mãe' por título. Até porque ele nunca teve essa presença feminina”, recorda ela, destacando que o jovem teve mais contato com cuidadores homens durante o período de acolhimento institucional, o que justificaria o fato dele ter chamado Talvany de pai antes. 

Quando ele ficou doente, comecei a cuidar dele. Então, numa madrugada, fui olhar a febre dele enquanto estava meio dormindo, e ele falou: ‘Mãe, estou bem. Pode ir dormir.’ Respondi: ‘Não, pode ir dormir, filho, a mãe está só vendo se você está sentindo alguma coisa.’ E ele: ‘Está certo, mãe. Eu amo a senhora.’ Nesse dia, foi a primeira vez que senti um ‘mãe', ‘mãe’ mesmo.” 
Vanessa Pinheiro
Corretora de Imóveis

Posteriormente, o adolescente revelou à mãe que, antes da adoção, não sabia que aquele tipo de desconforto era febre. “‘Eles não cuidavam da gente como a senhora cuidou de mim’”, contou o garoto, conforme relembra Vanessa. 

Imagem mostra filho adotivo de 17 anos beijando a testa da mãe, a corretora de imóveis Vanessa Pinheiro, em Fortaleza.
Legenda: Jovem consolida o sonho de adolescência da mãe.
Foto: Fabiane de Paula.

Outro momento que marcou o estreitamento da relação entre a família aconteceu quando João ainda não morava com os pais e passava apenas os fins de semana com eles. “A gente é homem, fala menos. Nessa época, ele vinha feliz, mas, quando chegava o domingo, ia ficando mais calado, quieto. Acredito que era porque ele tinha que voltar para o acolhimento”, recorda Talvany. 

Ele sempre me abraçava. Mas teve um dia em que, para se despedir, ele me abraçou muito forte. Acho que o que pegou nele foi o medo de a gente o deixar. Aí, falei: ‘Vai dar tudo certo. Na sexta-feira, venho aqui pegar você de novo.’ Naquele momento, senti que eu era pai dele. Foi um divisor de águas.”
Talvany Pinheiro
Corretor de Imóveis

Imagem mostra o corretor de imóveis Talvany Pinheiro abraçando o filho adotivo, um adolescente de 17 anos, em corredor de residencial em Fortaleza.
Legenda: Pai e filho partilham a paixão pelo esporte.
Foto: Fabiane de Paula.

Adolescente tinha perdido a esperança de ser adotado

João chegou ao sistema de acolhimento de Fortaleza com menos de um ano. O longo período de permanência dele é incomum. Segundo dados deste ano do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o tempo médio de desacolhimento na Capital é de 299 dias — independentemente do motivo —, o número é menor que o nacional, de 722 dias.

A lei atual busca evitar que situações como a do adolescente se repitam, como explica o promotor de Justiça da 77ª Promotoria de Justiça de Fortaleza do Ministério Público do Ceará (MPCE), Luciano Tonet. “Hoje, a legislação determina que, da entrada da criança no acolhimento até a saída, não pode ultrapassar 1 ano e meio. Então, tudo deve ser feito o mais rápido possível nesse prazo de 18 meses.”

Depois de 16 anos acolhido, o garoto não tinha mais esperanças de ser adotado. No entanto, em maio de 2025, a visita de um grupo de voluntários do Coletivo de Pais e Pretendentes à Adoção (COPPA), do qual Talvany e Vanessa integram a diretoria, mudou o futuro de João.

“A gente não foi de maneira nenhuma com a mente de procurar nosso filho”, relembra a corretora, que na época ainda estava em busca de uma criança de até 6 anos. Contudo, naquele evento, um jovem bonito, simpático e sociável, então com 16 anos, atraiu o olhar e a atenção da futura mãe. 

Com Talvany não foi diferente; o jeito de João também o cativou durante uma partida que disputou com ele e os demais adolescentes na quadra esportiva da instituição. “Gostei dele de cara e criei essa ligação naquele momento, da gente brincando. Quando encerrou a visita e fomos nos despedir, o abraçamos e sentimos um peso, um incômodo, como se estivéssemos o deixando lá”, detalha o corretor. 

“Ao ver aquela cena, me deu um ‘start’ na cabeça de que o filho que tanto imaginei, na verdade, era aquela cena: ele brincando com meu marido. Parecia familiar. E, daquele momento em diante, fiquei com ele na minha mente e no coração até o dia em que o adotei”, conta Vanessa. 

Na imagem, os corretores de imóveis Talvany e Vanessa Pinheiro estão sentados em um sofá ao lado do filho adotivo, um adolescente de 17 anos.
Legenda: Além do jovem, casal pretende ainda adotar outras duas crianças.
Foto: Fabiane de Paula.

Do primeiro encontro ao momento em que o casal deu entrada no processo de adoção do garoto, passaram-se três meses. “A gente se preparou muito para ser pais. E, quando decidiu por ele, procuramos muito conversar com outras pessoas que tinham feito adoções tardias”, detalha a corretora.

O desejo do nosso coração era realmente ter ele como filho. Tinha que ser ele. Hoje, convivendo com ele, já morando conosco, a gente tem a certeza de que, desde aquela minha ideia de adotar, aos 13 anos, até hoje, era porque era para ser ele.”
Vanessa Pinheiro
Corretora de Imóveis

Ao ser comunicado de que Talvany e Vanessa o queriam como filho, João ficou surpreso. “Ele disse que a sensação que teve foi de estranheza, porque achava que nunca seria adotado”, conta a mãe. Após refletir sobre a ideia, o jovem aceitou dar a si mesmo a chance de ter uma família e, então, começou o processo de aproximação entre os três. 

Veja também

teaser image
Diego Barbosa

A adoção me faz ser pai de três e entrar na fila por mais um porque amor nunca é demais

teaser image
Diego Barbosa

Sem conseguir engravidar, vi uma foto no grupo de adoção e tive certeza de que era minha filha

Acreditar até o último momento

Desde março deste ano, o adolescente passou a morar integralmente com os pais, no bairro Álvaro Weyne. A experiência dele reacendeu nos colegas de acolhimento, com quem mantém contato pelas redes sociais, a esperança de ainda encontrar uma família

“A vivência do meu filho gerou curiosidade neles, de como é ter um pai, uma mãe, um quarto só seu. E o meu filho chegou para a gente e disse: ‘Mãe, aceitei que carrego uma responsabilidade de mostrar para eles que tem esperança, até o último momento tem esperança’”, relata Vanessa. 

Imagem mostra estante da casa de Talvany e Vanessa Pinheiro com livros e troféus de conquistas do filho adotivo do casal, um adolescente de 17 anos, em Fortaleza.
Legenda: Conquistas e troféus do jovem se misturam à decoração e aos livros da casa da família.
Foto: Fabiane de Paula.

Os planos da família são que, futuramente, o garoto possa reencontrar os amigos. “Todos eles estão esperando um acolhimento. Então, apadrinhe, dê a chance de conhecer. Às vezes você pode, sim, ir ao acolhimento sem querer um filho e sair de lá com ele”, estimula a corretora.

Atualmente, Vanessa e Talvany aguardam os trâmites jurídicos para a sentença final do processo de adoção. “Tudo leva a crer que, antes dele fazer 18 anos, em outubro deste ano, a gente vai estar com a certidão de nascimento”, afirma a mãe. Além de João, o casal planeja adotar pelo menos outras duas crianças.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Na imagem, os corretores de imóveis Talvany e Vanessa Pinheiro estão de pé em um corredor e, ao mesmo tempo, são abraçados pelo filho adotivo, um adolescente de 17 anos.
Ceará

Casal adota adolescente de 16 anos e desafia preconceitos no Ceará: ‘Nunca tivemos medo’

Hoje, Dia Nacional da Adoção, o Diário do Nordeste conta a história de uma família que nasceu a partir de uma adoção tardia.

Carol Melo
Há 24 minutos
Site do Enem.
Ceará

Inscrições do Enem 2026 começam nesta segunda-feira (25); veja como fazer

As provas serão aplicadas em todo o país nos dias 8 e 15 de novembro.

Redação
Há 1 hora
Ceará

Plano de Saúde Best Senior oferta desconto de 40% para público 44+ no Ceará

Plano oferece previsibilidade de custos e estrutura com rede credenciada

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem de um copo de bebida e de remédios ao lado
Ceará

‘Não se trata de pais ausentes’, diz mãe de aluno dopado por colega em escola de Fortaleza

Em entrevista ao Diário do Nordeste, ela afirma que o momento é de cuidado e acolhimento ao adolescente que segue internado

Redação
24 de Maio de 2026
Copo com líquido transparente em um fundo laranja. Ao lado do copo, algumas pílulas de remédio espalhadas
Ceará

Mãe de aluno dopado por colegas em escola de Fortaleza diz que filho sofreu bullying e estava frágil

Mistura perigosa de bebida e medicamento foi oferecida sob promessa de "esquecer de problemas"

Alexia Vieira
24 de Maio de 2026
Na imagem, uma fotografia em contraluz tirada de dentro de uma floresta densa, mostrando um mirante de madeira ao fundo. No centro da imagem, um menino está em pé sobre um banco de madeira com os braços abertos horizontalmente, criando uma silhueta contra o céu claro. Ele veste uma camiseta branca e bermuda escura. Ao redor dele, grandes troncos de árvores e folhagens emolduram a cena na penumbra. No fundo, sobre a plataforma do mirante cercada por um guarda-corpo de madeira, algumas pessoas aparecem de silhueta observando a paisagem ou descansando. Além do mirante, avista-se um horizonte aberto sob um céu com nuvens leves.
Ceará

80 anos da Floresta Nacional do Araripe: por que o futuro do Ceará depende da Flona

Diego Barbosa
24 de Maio de 2026
foto de carros voltando a trafegar na ce-025, em aquiraz, onde uma cratera se abriu e um motociclista morreu.
Ceará

Trecho da CE-025 onde motociclista morreu após cair em cratera é liberado em Aquiraz

Local permanecerá com cones até a conclusão dos trabalhos no meio-fio.

Alexia Vieira
23 de Maio de 2026
'Meu coração é cheio de bandeirinhas': professora cearense é velada ao som de quadrilha junina
Ceará

'Meu coração é cheio de bandeirinhas': professora cearense é velada ao som de quadrilha junina

Fundadora de quadrilha junina morreu de doença cardíaca e tem despedida marcada por dança e emoção.

Redação
23 de Maio de 2026
Prefeitura orientar em não tocar em morcegos ou outros animais silvestres, principalmente quando forem encontrados caídos no chão.
Ceará

Fortaleza confirma 11 casos de raiva em morcegos em nove bairros; veja lista

A raiva é uma doença grave e pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas de animais infectados.

Redação
23 de Maio de 2026
Tela de celular com o site do Enem aberto na página de login do estudante.
Ceará

Edital do Enem 2026 traz mudanças nas regras de acessibilidade e inscrição automática

Documento mudou a definição de treineiro e acrescentou recursos para participantes com condições de saúde específicas.

Alexia Vieira
23 de Maio de 2026
Mulher posa em frente a um painel amarelo com a frase “Rotas da Equidade”, em evento do Ministério da Educação e do Governo Federal. O cenário tem ilustrações coloridas com símbolos de diversidade, educação e inclusão social.
Ceará

Recursos, afeto e formação: o que as cidades devem fazer para reduzir ‘abismo racial’ nas escolas

Gestora do MEC fala que é preciso investir em equidade nas redes de educação.

Nicolas Paulino
23 de Maio de 2026
Cavalo magro bebe água em vegetação no sertão cearense.
Ceará

Mais quente e mais seco: saiba como El Niño forte pode afetar a estação chuvosa no CE em 2027

Há uma probabilidade em torno de 90% de que o El Niño esteja mais fortalecido entre os meses de novembro e dezembro deste ano e janeiro do próximo.

Redação
22 de Maio de 2026
Candidatos enfileirados em local de prova do Enem 2025.
Ceará

Enem 2026: veja quem precisa pagar taxa de inscrição e quem é isento

A gratuidade é garantida a uma parte significativa dos participantes.

Redação
22 de Maio de 2026
Cadernos de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) aparecem sobrepostos em um plano detalhe, com destaque para a capa de cor rosa que traz o logotipo do exame em preto no centro. As bordas da imagem revelam partes de outros cadernos nas cores amarelo, azul e cinza-claro, mantendo um foco suave que enfatiza os textos institucionais das avaliações.
Ceará

Edital do Enem 2026 é divulgado; veja cronograma

Inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio começam na próxima segunda (25).

Redação
22 de Maio de 2026
Terra de Sabidos

Cearense une IA e profetas das chuvas e é finalista de ‘Nobel da Água Jovem’ no Brasil

Thatiany Nascimento
22 de Maio de 2026
Em primeiro plano, detalhe da mão de um estudante segurando um lápis sobre um caderno aberto em uma sala de aula. Ao fundo, outros alunos aparecem desfocados.
Ceará

Casos de violência em escolas no Ceará crescem 4 vezes em 10 anos

Levantamento engloba diferentes tipos de agressões ocorridas em unidades públicas e particulares.

Clarice Nascimento
22 de Maio de 2026
Imagem de um copo de bebida e de remédios ao lado
Ceará

Aluno é internado após beber vodca com remédio oferecidos por colega em escola particular de Fortaleza

Estudante está em observação no hospital. Médico explica que mistura pode ser letal e deve ser evitada

Alexia Vieira
21 de Maio de 2026
foto do prefeito Evandro Leitão.
Ceará

Pé-de-Meia municipal para alunos do 9º ano inicia em janeiro de 2027, diz Evandro

Programa vai oferecer incentivos financeiros mensais a alunos da rede municipal de Fortaleza.

Redação
21 de Maio de 2026
Peixe-boi Jací é solto no litoral do Ceará e viaja 200 km rumo à Praia do Pecém
Ceará

Peixe-boi Jací é solto no litoral do Ceará e viaja 200 km rumo à Praia do Pecém

Animal conta com um equipamento de monitoração para cuidados a distância.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Maio de 2026
Montanhas cobertas de vegetação verde e densa névoa ao fundo, com uma placa amarela de estrada em primeiro plano, vista da lateral da via em região montanhosa.
Ceará

Associação que luta pela proteção do Maciço de Baturité completa um ano

"S.O.S Guaramiranga" realiza ações focadas na preservação e no desenvolvimento sustentável da região.

Redação
21 de Maio de 2026