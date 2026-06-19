Onde tomar vacina para pneumonia em Fortaleza neste fim de semana? Veja locais
Oito postos de saúde estarão abertos para atendimento à população.
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou, nesta semana, a oferta da vacina Pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) nos 134 postos de saúde da Capital. No sábado (20) e domingo (21), o imunizante estará disponível nas oito unidades que estarão abertas para atendimento de síndromes respiratórias.
A vacina protege contra as doenças causadas pela bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae), como pneumonia, meningite, otite e infecções graves da corrente sanguínea.
Conforme a prefeitura de Fortaleza, estudos comprovam que a vacina é segura, com algumas reações adversas. As mais comuns são: dor, vermelhidão e inchaço no local da picada, irritabilidade, diminuição do apetite e sonolência. Parte das crianças pode apresentar febre baixa.
>> Veja lista dos postos de saúde abertos neste fim de semana
Onde tomar vacina neste fim de semana em Fortaleza?
- DR. MIGUEL SCHETTINI NETO
(RUA FREI ODILON, S/N - FLORESTA, EM FRENTE AO Nº 519)
- FÁTIMA MARIA QUEZADO FERNANDE
(AV. CARLOS JEREISSATI, 139 - PRAIA DO FUTURO)
- ELIÉZER STUDART
(RUA TOMÁZ CAVALCANTE, 546 - AUTRAN NUNES)
- RAIMUNDO PONTES
(RUA DAMASCENO GIRÃO, 2045 - JARDIM AMÉRICA)
- ARGEU HERBSTER
(RUA GERALDO BARBOSA, 1095 - BOM JARDIM)
- MACIEL DE BRITO
(RUA 602, 02 - CONJUNTO CEARÁ)
- JOSAFÁ GOMES DA SILVA
(RUA 24 DE NOVEMBRO, 556 - MESSEJANA)
- PEDRO SAMPAIO
(RUA IRACEMA, 1516 - CONJUNTO PALMEIRAS)
Quem pode tomar a Pneumo 20?
Inicialmente, o esquema de imunização é voltado para os seguintes grupos prioritários:
- Crianças menores de 5 anos;
- Povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada);
- Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;
- Pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).
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Demais vacinas
Além da Pneumo 20, os postos de saúde abertos neste fim de semana ofertarão multivacinação, incluindo a vacina contra a influenza para toda a população a partir dos seis meses de idade, além dos demais imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. O atendimento acontece de 8h às 17h.
A SMS reforça ainda que a vacinação contra a gripe está disponível para toda a população.
Pessoas com sintomas leves de síndromes gripais podem procurar as unidades para avaliação e acompanhamento. Para casos de maior gravidade, no entanto, a orientação é buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionam 24 horas por dia.
As farmácias dos postos também funcionarão normalmente para a entrega de medicamentos prescritos. Apenas os postos de saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Geraldo Madeira Sobrinho, no São João do Tauape, funcionarão exclusivamente para vacinação, das 8h às 16h30.