Onde tomar vacina para pneumonia em Fortaleza neste fim de semana? Veja locais

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) iniciou, nesta semana, a oferta da vacina Pneumocócica 20-valente (Pneumo 20) nos 134 postos de saúde da Capital. No sábado (20) e domingo (21), o imunizante estará disponível nas oito unidades que estarão abertas para atendimento de síndromes respiratórias.

A vacina protege contra as doenças causadas pela bactéria pneumococo (Streptococcus pneumoniae), como pneumonia, meningite, otite e infecções graves da corrente sanguínea.

Conforme a prefeitura de Fortaleza, estudos comprovam que a vacina é segura, com algumas reações adversas. As mais comuns são: dor, vermelhidão e inchaço no local da picada, irritabilidade, diminuição do apetite e sonolência. Parte das crianças pode apresentar febre baixa.

>> Veja lista dos postos de saúde abertos neste fim de semana

Onde tomar vacina neste fim de semana em Fortaleza?

DR. MIGUEL SCHETTINI NETO

(RUA FREI ODILON, S/N - FLORESTA, EM FRENTE AO Nº 519)



(RUA FREI ODILON, S/N - FLORESTA, EM FRENTE AO Nº 519) FÁTIMA MARIA QUEZADO FERNANDE

(AV. CARLOS JEREISSATI, 139 - PRAIA DO FUTURO)



(AV. CARLOS JEREISSATI, 139 - PRAIA DO FUTURO) ELIÉZER STUDART

(RUA TOMÁZ CAVALCANTE, 546 - AUTRAN NUNES)



(RUA TOMÁZ CAVALCANTE, 546 - AUTRAN NUNES) RAIMUNDO PONTES

(RUA DAMASCENO GIRÃO, 2045 - JARDIM AMÉRICA)



(RUA DAMASCENO GIRÃO, 2045 - JARDIM AMÉRICA) ARGEU HERBSTER

(RUA GERALDO BARBOSA, 1095 - BOM JARDIM)



(RUA GERALDO BARBOSA, 1095 - BOM JARDIM) MACIEL DE BRITO

(RUA 602, 02 - CONJUNTO CEARÁ)



(RUA 602, 02 - CONJUNTO CEARÁ) JOSAFÁ GOMES DA SILVA

(RUA 24 DE NOVEMBRO, 556 - MESSEJANA)



(RUA 24 DE NOVEMBRO, 556 - MESSEJANA) PEDRO SAMPAIO

(RUA IRACEMA, 1516 - CONJUNTO PALMEIRAS)

Quem pode tomar a Pneumo 20?

Inicialmente, o esquema de imunização é voltado para os seguintes grupos prioritários:

Crianças menores de 5 anos;

Povos indígenas maiores de 5 anos de idade (sem histórico vacinal com pneumo conjugada);

Idosos com 60 anos ou mais acamados e/ou institucionalizados;

Pessoas com condições clínicas especiais, atendidas nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

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Demais vacinas

Além da Pneumo 20, os postos de saúde abertos neste fim de semana ofertarão multivacinação, incluindo a vacina contra a influenza para toda a população a partir dos seis meses de idade, além dos demais imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação. O atendimento acontece de 8h às 17h.

A SMS reforça ainda que a vacinação contra a gripe está disponível para toda a população.

Pessoas com sintomas leves de síndromes gripais podem procurar as unidades para avaliação e acompanhamento. Para casos de maior gravidade, no entanto, a orientação é buscar atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que funcionam 24 horas por dia.

As farmácias dos postos também funcionarão normalmente para a entrega de medicamentos prescritos. Apenas os postos de saúde Mattos Dourado, no bairro Edson Queiroz, e Geraldo Madeira Sobrinho, no São João do Tauape, funcionarão exclusivamente para vacinação, das 8h às 16h30.