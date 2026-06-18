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Motorista é autuado após descartar micro-ondas quebrado em frente a Ecoponto, em Fortaleza

Homem deixou o equipamento em praça do bairro Bom Futuro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de homem descartando irregularmente um micro-ondas em frente a Ecoponto, em Fortaleza.
Legenda: A infração é classificada como grave, e dono do veículo para receber multa.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza.

Um motorista  foi autuado por descarte irregular de resíduos sólidos após deixar um micro-ondas em frente ao Ecoponto Damas, no bairro Bom Futuro, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada na noite do último domingo (14) por câmeras do Centro Integrado de Videomonitoramento de Fortaleza (CIVFor). 

Em meio às ações da Operação Capital Limpa e Ordenada, da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), o proprietário do veículo foi flagrado parando o carro, de cor vermelha, em praça que fica na esquina da Rua Padre Macedo com a Avenida João Pessoa. 

Nas imagens, é possível ver o momento em que ele desce do veículo, retira o micro-ondas quebrado e deixa o equipamento ao lado de uma árvore

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Descarte correto do micro-ondas

No entanto, o descarte deveria ter sido feito no Ecoponto Damas, em frente ao lugar onde o homem deixou o equipamento.

O ponto de coleta é destinado justamente para receber, de forma gratuita:

  • Resíduos volumosos;
  • Outros materiais que exigem destinação adequada.

Conforme o Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019), a infração é classificada como grave, sujeita à aplicação de multa e apreensão do veículo utilizado.

As penalidades podem variar de de R$ 202,50 a R$ 32.400,00. O valor pode ultrapassar R$ 100 mil nos casos em que há reincidência, dano ambiental e utilização de veículo automotor.

Combate ao descarte irregular dos resíduos

O flagrante faz parte de ações de monitoramento que buscam "combater o descarte irregular de resíduos em diferentes regiões da cidade", segundo a Prefeitura de Fortaleza. 

Em 2026, já houve o registro de 848 autos de infração com base em imagens captadas pelas câmeras do CIVFor.

 

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