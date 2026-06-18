Como lidar com o luto coletivo após tragédias como a morte de 7 atletas no CE

Desde o amanhecer de segunda-feira (15), a cidade de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, vive um processo de luto coletivo. A dor da perda dos 7 atletas vítimas de um acidente de ônibus é um fenômeno emocional que atingiu até mesmo aquelas pessoas que não conviviam diretamente ou conheciam os jovens.

Resposta natural à perda de um ente querido ou de algo significativo, o luto é entendido como um processo individual, no qual cada pessoa possui o tempo necessário para vivê-lo. Contudo, em situações de mortes trágicas, como o falecimento dos jovens do time Basquete Juazeiro do Norte, a dor se estende à sociedade.

“O luto individual expressa a frase ‘eu perdi’, enquanto o coletivo diz ‘nós perdemos’”, explica Cristina de Oliveira, psicóloga especialista em Tanatologia, estudo científico da morte, em entrevista ao Diário do Nordeste.

⚠ ️ Atenção! O texto a seguir pode conter gatilhos emocionais. Se você considera que necessita de atendimento psicológico ou psiquiátrico, ou tem pensamentos suicidas, busque ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV), por exemplo, oferece apoio através de chat na internet ou pelo telefone 188.

Conforme a coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Federal do Cariri (UFCA), Liana Esmeraldo, uma notícia trágica gera sentimentos como choque, tristeza e manifestação de atos de solidariedade em integrantes da comunidade que não tenham laço social prévio com as vítimas.

Essa comoção social diante desse tipo de fatalidade acontece porque leva as pessoas a refletirem sobre a finitude da vida. É o que destaca a psicóloga e professora do Curso de Psicologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece) Layza Castelo Branco.

“Nós não estamos habituados a fazer isso diariamente. Sabemos de uma forma lógica que vamos morrer e que pessoas que nós amamos vão morrer, mas não paramos para pensar nisso no dia a dia [...] Com isso, as pessoas ficam mais alertas no sentido de cuidar de si, do outro. Elas passam a vivenciar essa reflexão de forma indireta”, explica.

Legenda: No fim do velório coletivo, pétalas de rosas caíram sob os caixões, em momento de forte comoção. Foto: Ismael Soares.

Além disso, há um processo de identificação dessas pessoas com a situação. “Eram garotos que tinham toda uma vida pela frente. É possível que as pessoas se identifiquem e pensem no quanto elas também não gostariam que acontecessem com elas ou com quem amam. Gera uma dor social mesmo”, detalha Layza.

Há também o fato da jovialidade das vítimas, segundo Cristina. “A morte de jovens pode trazer às pessoas o sentimento de estranheza, de incompreensão, de “porque eles?”. Acontece que, consciente ou inconscientemente, confia-se no ciclo da vida. São os filhos que devem enterrar os pais e não os pais que devem enterrar os filhos. Então, surge em todos o sentimento de que aconteceu algo anti-natural e isso amplifica a dor e pode ser traduzido pelo nome tragédia”, explica.

É preciso elaborar a perda, dizem especialistas

As psicólogas ouvidas pela reportagem reforçam que o luto deve ser vivido profundamente porque ele tem a função de ajudar a elaborar as perdas e dar seguimento à vida. Nesse sentido, locais que tinham uma função passam a exercer outra, como o que aconteceu com o Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte.