Familiares e amigos se despedem nesta terça-feira (16) dos sete ocupantes de um ônibus que morreram após um grave acidente na CE-187, nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará.

As vítimas, seis atletas e um integrante da comissão técnica da equipe de basquete de Juazeiro do Norte, são veladas no município do Cariri.

Seis dos corpos estão sendo velados no Ginásio Poliesportivo da cidade, enquanto a sétima vítima recebe homenagens no Centro de Velório Anjo da Guarda.

A tragédia aconteceu na segunda-feira (15), quando o ônibus que fazia o trajeto entre Sobral e Juazeiro do Norte tombou na rodovia. Além das sete mortes, outras 30 pessoas ficaram feridas.

Quem são as sete vítimas do acidente na CE-187?

No Ginásio Poliesportivo, recebem as últimas homenagens os jovens:

Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos

Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos

Luiz José de Morais Neto, de 19 anos

João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos

Jonatan Samuel dos Santos Lopes, 15 anos

Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

O corpo de Matheus Henrique Ferreira Martins, 15, é velado separadamente no Centro de Velório Anjo da Guarda, mas deve ser levado para o ginásio ainda pela manhã, segundo informações da TV Verdes Mares.

Cortejo percorre ruas de Juazeiro do Norte em homenagem às vítimas

Ao longo da manhã, um cortejo percorreu ruas de Juazeiro do Norte acompanhado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transportes (Demutran) e da Guarda Municipal. A programação também inclui momentos de oração e uma celebração ecumênica em homenagem às vítimas.

Veja também Ceará Acidente em Tauá foi o que mais matou ocupantes de ônibus no CE em 12 anos Ceará Mãe de sobrevivente de acidente com ônibus em Tauá faz homenagem ao filho

O sepultamento dos sete integrantes da delegação está previsto para ocorrer por volta das 16h.

As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pelas autoridades.

Escolas estaduais suspendem aulas após acidente com equipe de basquete

As aulas das escolas estaduais de Juazeiro do Norte foram suspensas após o acidente. A Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc) detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.

"Neste momento de profunda tristeza, nos solidarizamos com as famílias, os amigos, os estudantes, os profissionais da educação e todos os que foram impactados por esta tragédia. Nosso pensamento também está com os estudantes e demais integrantes da delegação que ficaram feridos, bem como com os familiares", detalhou a Seduc, em nota.

A Prefeitura de Juazeiro do Norte disponibilizou, por meio da Secretaria de Saúde municipal, estrutura de acolhimento e assistência emergencial para apoio às vítimas e aos familiares envolvidos no acidente.