Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Acidente em Tauá foi o que mais matou ocupantes de ônibus no CE em 12 anos

Desde 2014, mais de 60 pessoas perderam a vida em sinistros com o modal.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
Ceará
Imagem de ônibus de cor azul que tombou em Tauá, no Ceará, sendo içado por caminhão de resgate numa paisagem verde e céu nublado. O veículo tem janelas quebradas e lençóis pendendo delas.
Legenda: Ônibus tinha 41 ocupantes, dos quais sete vieram a óbito.
Foto: Wilrismar Holanda.

A aparente tranquilidade de uma viagem após a conquista de um campeonato de basquete foi interrompida por um grave acidente na CE-187, em Tauá, no Ceará, na madrugada da última segunda-feira (15). Pelo menos sete integrantes de uma equipe esportiva de Juazeiro do Norte morreram no caso, tornando-se a ocorrência com mais mortes de ocupantes de ônibus nos últimos 12 anos, no Ceará.

Ao todo, 62 pessoas morreram envolvidas em 31 sinistros fatais com esse tipo de modal desde 2014, conforme dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, analisados pelo Diário do Nordeste. Das 31 ocorrências, sete tiveram múltiplas vítimas.

Veja também

teaser image
Ceará

Quem eram os 7 mortos em acidente com ônibus de time de basquete em estrada do CE

teaser image
Ceará

Antes da tragédia em Tauá, escola de atletas do basquete teve acidente com ônibus que deixou feridos

Na última década, apenas 2019 e 2025 não registraram mortes desse perfil de passageiro. Por outro lado, 2014 teve o maior registro, com 14 óbitos na mesma ocorrência: o tombamento de um ônibus em Canindé, depois de sair da cidade de Boa Viagem com destino a Fortaleza, após o motorista tentar desviar de um motociclista. 

Nos últimos anos, o caso mais grave ocorreu em julho de 2022, na rodovia CE-060 (Rodovia Padre Cícero), no município de Caririaçu, também envolvendo jovens atletas. O veículo transportava jogadores da Seleção Aurorense de Futebol amador, quando caiu numa ribanceira e deixou 3 mortos e mais de 10 feridos. 

Apesar do volume, os registros do Ministério revelam que mortes em acidentes com ônibus são relativamente raras. Mesmo quando ocorrem colisões, é comum que haja poucos feridos graves entre os passageiros. 

A principal faixa etária atingida no intervalo analisado foi a de 30 a 49 anos, com 22 óbitos. 

A campanha “O Brasil é coletivo”, da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), com base em registros oficiais de mortalidade e internações, mostra que mais de 99% das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil estão em carros, motos ou na condição de pedestres.

Entre os fatores apontados para a menor probabilidade de óbitos, estão a maior massa dos veículos (em uma colisão, a maior parte do impacto é absorvido pelo veículo menor), a atuação de motoristas profissionais e a capacidade de transportar dezenas de pessoas em um único veículo, reduzindo a exposição individual ao risco.

Daniel Siebra, presidente da Comissão de Trânsito, Tráfego e Mobilidade Urbana da Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Ceará (OAB-CE), ressalta que o transporte intermunicipal de passageiros no Ceará tem como pontos principais que garantem uma viagem segura:

  • a proibição de viajar em pé
  • a marcação de assentos
  • a lotação (que deve respeitar rigorosamente o número de passageiros)
  • as condições dos veículos
  • o dever dos passageiros de usar o cinto de segurança.

"Não sei as circunstâncias do acidente, que ainda serão investigadas, se alguma falha mecânica ou do motorista, mas se os passageiros estivessem usando o cinto de segurança, o número de vítimas seria bem menor ou nem mesmo teríamos", observa o especialista.

Para Siebra, o caso deve servir de alerta e conselho a quem se submete a viagens de transporte intermunicipal. "A gente não conhece o motorista e não está vendo a estrada, então o mínimo que precisamos fazer é usar o cinto de segurança", reforça.

O advogado ainda pondera a necessidade de vistorias periódicas obrigatórias para verificar saídas de emergência sinalizadas, extintores de incêndio, martelo para rompimento de janelas e condições de freios e pneus. "Tudo isso são itens a que a empresa de transporte tem que se submeter, mas não adianta nada a empresa não cumprir se o órgão fiscalizador não estiver fazendo seu papel de fiscalização".

Foto de ônibus escolar amarelo destruído em meio a vegetação seca no interior do Ceará, com homens de uniforme verde tentando resgatar vítimas.
Legenda: Em caso semelhante, ônibus com estudantes atletas caiu em torno de 50 metros numa ribanceira em Caririaçu, em 2022.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Segurança nas estradas

No Ceará, o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é fiscalizado pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). O Decreto nº 29.687/2009, que regulamenta o setor, estabelece uma série de exigências que vão desde a manutenção dos veículos até a conduta e capacitação dos condutores.

Para garantir que as viagens ocorram sem riscos, as transportadoras são obrigadas a apresentar, semestralmente, uma relação detalhada de seus veículos, acompanhada de uma declaração de que se encontram em condições de segurança, conforto e uso. É vedada a operação de veículos que apresentem vazamentos de combustível ou lubrificantes, ou qualquer ameaça de defeito mecânico.

As empresas devem manter os dados do registrador instantâneo de velocidade e tempo (tacógrafo) arquivados por 90 dias. Em caso de acidentes, esse prazo se estende para um ano, permitindo a análise precisa da velocidade praticada durante o trajeto.

O regulamento ainda exige que motoristas passem por cursos de direção defensiva e primeiros socorros.

Na eventualidade de um acidente, a transportadora tem o dever de adotar medidas imediatas de assistência aos usuários. O decreto estabelece a obrigatoriedade de seguros de responsabilidade civil para todos os veículos, cobrindo morte e danos pessoais ou materiais para passageiros, tripulação e até terceiros, como pedestres.

A reportagem entrou em contato com a Arce para entender como esse trabalho é realizado na prática. Também buscou a empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente de Tauá, questionando se o veículo estava com as vistorias em dias, se o motorista era experiente e se está colaborando com as investigações. No entanto, não recebeu retorno das duas entidades até o fechamento desta matéria.

Por sua vez, a Prefeitura de Juazeiro do Norte informou que a empresa estava devidamente habilitada para a prestação do serviço e o veículo estava regularizado, atendendo às condições exigidas para circulação. A gestão municipal também declarou que o motorista tem habilitação compatível e experiência para exercer a função.

Sete mortos em Tauá

Após o tombamento na CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. Entre eles, o condutor do veículo, que se evadiu do hospital e, posteriormente, se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) verificou ainda que, dos 28 integrantes do veículo, 21 são estudantes atualmente matriculados e sete são ex-alunos da rede pública. Os jovens frequentavam as seguintes escolas de Juazeiro do Norte: 

  • EEMTI Presidente Geisel 
  • EEM Governador Adauto Bezerra
  • EEMTI Amália Xavier 
  • EEMTI Dona Maria Amélia Bezerra 
  • 2º Colégio da Polícia Militar 
  • EEEP Professor Moreira de Sousa
  • EEMTI Tiradentes

A Prefeitura de Juazeiro do Norte decretou luto oficial de três dias. O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou o ocorrido e ressaltou "profunda tristeza" ao receber a notícia.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem de ônibus de cor azul que tombou em Tauá, no Ceará, sendo içado por caminhão de resgate numa paisagem verde e céu nublado. O veículo tem janelas quebradas e lençóis pendendo delas.
Ceará

Acidente em Tauá foi o que mais matou ocupantes de ônibus no CE em 12 anos

Desde 2014, mais de 60 pessoas perderam a vida em sinistros com o modal.

Nicolas Paulino
Há 23 minutos
Imagem de ônibus que capotou a caminho de Juazeiro do Norte para ilustrar matéria sobre aulas são suspensas em escolas estaduais do município após tragédia com time de basquete.
Ceará

Aulas são suspensas em escolas estaduais de Juazeiro do Norte após acidente com time de basquete

A Seduc detalhou que 28 integrantes da delegação possuem vínculo com a rede estadual de ensino.

Beatriz Rabelo
15 de Junho de 2026
Imagem de um dos sobreviventes para matéria sobre mãe de uma dos sobreviventes de acidente com ônibus em Tauá faz homenagem para filho.
Ceará

Mãe de sobrevivente de acidente com ônibus em Tauá faz homenagem ao filho

Sete jovens morreram no acidente que transportava um time de basquete de volta para Juazeiro do Norte.

Beatriz Rabelo
15 de Junho de 2026
Imagem de mãos de idosos e de cuidadora para matéria sobre Justiça interdita abrigo de idosos de Iguatu e determina remanejamento de residentes.
Ceará

Justiça interdita abrigo de idosos em Iguatu e determina transferência dos residentes

Medida foi tomada após pedido do Ministério Público do Ceará.

Redação
15 de Junho de 2026
Foto do espao onde mortos em acidente com ônibus de time de basquete cearense serão velados coletivamente.
Ceará

Mortos em acidente com ônibus de time de basquete em Tauá terão velório coletivo

Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte também está sendo utilizado para atendimento psicológico.

Bergson Araujo Costa
15 de Junho de 2026
Mulher negra de terno cinza mexendo em um computador de cor prata em um ambiente de trabalho.
Ceará

4 em cada 10 brasileiros não conseguem citar uma mulher no poder, diz pesquisa

Pesquisa mostra áreas em que presença de mulheres ainda causa estranhamento, como Política e Tecnologia

Alexia Vieira
15 de Junho de 2026
Véiculo foi guinchado por volta de 11h30 desta segunda-feira (15).
Ceará

Ônibus que capotou em Tauá estava regularizado, diz prefeitura de Juazeiro do Norte

Sete jovens morreram no acidente.

João Lima Neto
15 de Junho de 2026
Ônibus chegou a atingir aluna e professora da escola.
Ceará

Antes da tragédia em Tauá, escola de atletas do basquete teve acidente com ônibus que deixou feridos

Uma adolescente de 15 anos, uma professora e um vendedor ambulante ficaram feridos.

Redação
15 de Junho de 2026
Governador Elmano de Freitas.
Ceará

'Profunda tristeza', diz Elmano de Freitas sobre acidente que deixou sete jovens mortos em Tauá

Governador do Ceará disse que acompanhou de perto o caso.

Redação
15 de Junho de 2026
Vítimas do acidente em Tauá.
Ceará

Quem eram os 7 mortos em acidente com ônibus de time de basquete em estrada do CE

Vítimas retornavam para Juazeiro do Norte após participar de torneio esportivo em Sobral.

Clarice Nascimento e Carol Melo
15 de Junho de 2026
Motorista fugiu após acidente com ônibus de time de basquete deixar sete mortos em Tauá
Ceará

Motorista fugiu após acidente com ônibus de time de basquete deixar sete mortos em Tauá

Após fuga de hospital, homem se apresentou na Delegacia de Polícia Civil de Tauá.

Mylena Gadelha
15 de Junho de 2026
Montagem com duas imagens de acidente. À esquerda, ônibus azul tombado fora da pista, inclinado sobre vegetação seca, com parte da estrutura danificada visível. À direita, ônibus sendo removido por guincho em rodovia, com presença de equipes de segurança e resgate ao redor e veículos de apoio estacionados na via.
Ceará

Juazeiro do Norte decreta luto oficial após grave acidente com ônibus de time de basquete em Tauá

Informações preliminares do caso apontam que ao menos sete pessoas faleceram durante a ocorrência.

Mylena Gadelha
15 de Junho de 2026
Montagem com duas imagens de um acidente envolvendo ônibus. À esquerda, veículos oficiais e um caminhão-guincho parados em uma rodovia, com agentes de segurança e resgate reunidos ao redor de um ônibus inclinado. À direita, um ônibus azul tombado em área de vegetação, com a parte lateral e traseira visíveis entre o mato, indicando o local do acidente.
Ceará

Equipe de basquete envolvida em grave acidente no CE foi campeã de torneio no domingo (14)

Acidente foi registrado na madrugada desta segunda (15), horas após o onibus com a equipe sair de Sobral para Juazeiro do Norte.

Mylena Gadelha
15 de Junho de 2026
Ônibus com time de basquete capota na CE-187, em Tauá; há sete mortos e feridos
Ceará

Ônibus com time de basquete capota na CE-187, em Tauá; há sete mortos e feridos

Um ônibus que transportava um time de basquete capotou na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará. O acidente deixou mortos e feridos; veja o que se sabe.

João Lima Neto e Mylena Gadelha
15 de Junho de 2026
Ceará

UniAteneu abre matrículas para graduados que desejam impulsionar a carreira

Cursos nas diferentes áreas do conhecimento estão em oferta para quem deseja fazer a segunda graduação

Agência de Conteúdo DN
15 de Junho de 2026
Ceará

14º Seminário de Gestores Públicos discute gestão pública no segundo dia em Fortaleza

Programação segue com palestras sobre transformação digital, governança e eficiência

Agência de Conteúdo DN
15 de Junho de 2026
Em primeiro plano, mãos seguram uma cartela de comprimidos, enquanto ao fundo, uma criança aparece deitada em uma cama sob as cobertas, com o rosto levemente fora de foco. A cena possui uma iluminação quente e suave, sugerindo um ambiente acolhedor de cuidados em casa.
Ceará

Gripe grave por VSR tem aumento de casos no CE; veja sintomas e prevenção

Vírus respiratórios têm maior repercussão na saúde de crianças.

Nícolas Paulino e Alexia Vieira
15 de Junho de 2026
Bolo em homenagem a Santo Antônio.
Ceará

Bolo de Santo Antônio é arrematado por R$ 50,5 mil em Quixeramobim

O leilão do bolo já tradição no município cearense.

Redação
14 de Junho de 2026
Musicoterapeuta Rodrigo Félix, do Espaço Girassol, atende cerca de 80 crianças em Fortaleza.
Ceará

Musicoterapia reduz sensibilidade auditiva e dificuldade de comunicação de crianças neurodivergentes

Prática terapêutica é indicada para diferentes idades e diagnósticos, mas se destaca como terapia importante para crianças autistas.

Ana Beatriz Caldas
14 de Junho de 2026
Cagece e Enel funcionarão normalmente, além do Pix. Mas alguns outros serviços como metrô e bancos terão horários especiais.
Ceará

Jogo do Brasil muda horários de serviços e comércio em Fortaleza? Veja o que abre e fecha

Shoppings fazem transmissão de partida e bancos terão horários especiais.

João Lima Neto
13 de Junho de 2026