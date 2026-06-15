Motorista diz que tentou desviar de animal antes de acidente que matou jovens em Tauá

O motorista do ônibus que capotou em Tauá e causou a morte de sete jovens integrantes de um time de basquete de Juazeiro do Norte, no Ceará, disse em depoimento à Polícia Civil que o acidente aconteceu após ele tentar desviar de um animal na rodovia na madrugada desta segunda-feira (15). O homem fez o teste de bafômetro, que deu negativo, e ainda afirmou que estava "descansado" antes de iniciar a viagem.

As informações foram confirmadas ao Diário do Nordeste pela Delegacia Municipal de Tauá. O condutor, que terá o nome preservado, pois ainda não foi indiciado ou denunciado, vai ser investigado em liberdade pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa.

Apesar de ter se evadido do hospital após ser atendido, ele se apresentou espontaneamente na Delegacia de Tauá com um advogado e contou a versão dele.

As investigações ainda estão em curso, e deverão ser ouvidas as vítimas sobreviventes. O delegado ainda afirmou que a corporação vai esperar a perícia do local do acidente do ônibus para auxiliar na produção do inquérito. A documentação do veículo também será analisada.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "a Delegacia de Polícia Civil de Tauá investiga o caso e realiza diligências".

Motorista teria falado sobre dormir ao volante

Diferente do relato oficial na Delegacia, segundo um bombeiro militar que esteve no local do acidente, o motorista do veículo chegou a dar duas versões sobre o que teria ocorrido momentos antes do tombamento.

"Ele disse que cochilou, dormiu. Depois disse que tinha uns buracos na pista, mas a gente olhou e não tinha nenhum buraco", disse um subtenente em vídeo gravado no local do acidente, na CE-187.

O veículo saiu de Sobral, na Região Norte, e seguia com destino a Juazeiro do Norte, no Cariri. A ocorrência foi registrada por volta das 3h24, conforme o Corpo de Bombeiros, após o acionamento das equipes para atender a um capotamento de ônibus com dezenas de ocupantes.

Vítimas

De acordo com as informações do Hospital Regional de Tauá, atualizadas às 16h, 21 pessoas deram entrada na unidade em decorrência do acidente. Destas, 18 receberam alta, 1 permanece em internação e 2 foram transferidas ao Hospital Regional do Cariri (HRC).

As sete vítimas que faleceram eram jovens de 15 a 22 anos. Veja: