Resgate de vítimas após acidente com ônibus fretado em Pernambuco. Imagem usada para informar que todos foram indentificados.

Pernambuco

Acidente com 17 mortos em PE: polícia identifica corpos de todas as vítimas

As vítimas foram identificadas a partir de perícia papiloscópica, com as impressões digitais.

Redação 19 de Outubro de 2025
Ônibus tombado na rodovia em Paranatama, no Agreste de Pernambuco, durante a noite, com equipes de resgate e moradores no local do acidente.

País

O que já se sabe sobre a tragédia com ônibus que matou 16 pessoas em PE

Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas no acidente. Veículo transportava mais de 30 passageiros

Redação 18 de Outubro de 2025
Vídeo

Mundo

Trem atinge ônibus no México e deixa pelo menos dez mortos e mais de 40 feridos

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da colisão

Redação e AFP 09 de Setembro de 2025
Ônibus incendiado após colisão no Afeganistão

Mundo

Ônibus colide com caminhão-tanque e motocicleta e deixa 76 mortos no Afeganistão

O veículo pegou fogo após a colisão

Redação e AFP 20 de Agosto de 2025
Imagem do ônibus destruído

Segurança

Duas universitárias morrem em acidente de ônibus na cidade de Marco, no CE

Alessamia Menezes e Eduarda Rocha estariam nas poltronas da frente e morreram na hora, ficando presas nas ferragens

Bergson Araujo Costa 15 de Agosto de 2025
Imagem dos destroços do ônibus que se envolveu em acidente com carreta em MT

País

Carreta envolvida em acidente com 11 mortos trafegava fora do horário permitido, diz PRF

Ônibus de turismo saiu de Cuiabá e seguia para Sinop quando colidiu frontalmente com caminhão na BR-163

Redação 10 de Agosto de 2025
Policial de trânsito indicando veículos na avenida, fiscalização de trânsito na rua com carros e motocicleta, campanha de fiscalização de trânsito.

Ceará

Motociclista morre ao colidir com 'ponto cego' de ônibus e ser atropelado por carreta, em Fortaleza

A ocorrência aconteceu na manhã dessa quarta-feira (6), na Avenida Paulino Rocha, no bairro Cajazeiras

Paulo Roberto Maciel* 06 de Agosto de 2025
Ônibus de banda de forró tombado na Bahia

É Hit

Cerca de 14 pessoas ficam feridas após ônibus de banda de forró tombar na Bahia

Todas as 14 pessoas que estavam no automóvel tiveram escoriações pelo corpo e quatro tiveram fratura exposta

Bergson Araujo Costa 28 de Junho de 2025
Ônibus capotado em rodovia cearense

Ceará

Motorista de ônibus desvia de ambulância, perde controle e veículo tomba em estrada do Ceará

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (26), na altura do quilômetro 10 da rodovia estadual CE-494

Redação 27 de Junho de 2025
imagem de Carlos Eduardo Silva de Brito, adolescente atropelado após falha em ônibus em Goiás, com a mãe

País

Empresa é condenada a pagar R$ 200 mil para mãe de jovem que morreu após cair de ônibus

Adolescente de 13 anos foi arremessado de ônibus em movimento após porta abrir

Redação 19 de Junho de 2025
