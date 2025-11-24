Diário do Nordeste
Após denúncias, deputado do Ceará pega ônibus da São Benedito e critica serviço da empresa

Reclamações dos usuários vão de veículos no “prego” à venda duplicada de assentos.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder

O deputado estadual Guilherme Bismarck (PSB) resolveu pegar um ônibus da empresa São Benedito, na linha entre Fortaleza e Aracati, após receber mais de 200 denúncias de usuários contra o serviço da companhia. Os relatos dão conta de uma série de problemas, como recorrência de veículos no “prego” e sem ar-condicionado ou banheiro, atraso de viagens e venda duplicada de assentos. 

Semanas atrás, Guilherme Bismarck diz ter flagrado dois ônibus da empresa quebrados no mesmo dia, ambos com destino a Aracati, base eleitoral do deputado. A partir da postagem sobre os episódios nas redes sociais, o político recebeu vários contatos de usuários, que denunciavam irregularidades no serviço da empresa.

"Relatos de histórias de pessoas que ficaram no prego ou que tiveram outros problemas, como uma mãe que, enfim, com criança autista, um outro rapaz que usa aquela bolsa de colostomia, aí a pessoa teve um problema, porque não tem banheiro em nenhum dos ônibus. Ar-condicionado quebrado, então nem se fala. Uma mãe que eu publiquei que teve venda de assento duplicado, vídeo de pessoas que vão em pé. (...) Ônibus que pegou fogo em Morada Nova”
Guilherme Bismarck
Deputado estadual pelo PSB

A viagem do deputado ocorreu na última sexta-feira (21), na rota que liga Fortaleza a Aracati. Essa é uma das linhas da São Benedito, que realiza o transporte entre as cidades do Vale do Jaguaribe e do Litoral Leste do Ceará. 

Na ocasião, diversas reclamações foram registradas, segundo o parlamentar. Para Bismarck, os problemas causam transtornos graves para os passageiros e prejudicam o turismo na região, com relatos de pessoas que decidem não fazer as viagens por ter receio de andar em rotas da empresa. 

O PontoPoder tentou solicitar um posicionamento da São Benedito sobre as denúncias do parlamentar, mas não recebeu retorno às tentativas de contato. O espaço segue aberto para manifestação. 

COBRANÇA NA ARCE

O deputado comenta que os problemas não são novos, mas têm se intensificado nos últimos anos. Por conta disso, Guilherme enviou um ofício à Agência Reguladora do Ceará (Arce), órgão que faz a gestão dos serviços do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado.

O documento, ao qual o PontoPoder teve acesso, tem 12 questionamentos em torno de dados relativos ao serviço da empresa e da concessão, como a quantidade de reclamações e Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TACs) celebrados entre 2020 e 2024.

O parlamentar ainda aguarda o retorno da Arce, mas comenta que já teve uma reunião sobre o tema com o presidente do órgão, Rafael Maia de Paula, na última quarta-feira (19). 

Por outro lado, Guilherme reconheceu que a fiscalização é deficitária. “A ARCE não é da função dela ficar nas estradas, porque ela fiscaliza não só a questão de transporte urbano, como de energia, da Enel, etc. Mas o Detran também, que é um órgão que eu ainda não visitei, mas pretendo fazer, faz a fiscalização do trânsito como um todo, não do serviço de prestação de serviço da empresa”, comenta o deputado. 

O político ponderou, ainda, que o Detran pode atuar na notificação de alguns casos, como dizer se o veículo está apto para rodar ou não. “Mas se é um ônibus que está muito 'escangaiado', digamos assim, ou seja, a poltrona tá com ferro aparente, essas coisas, isso aí o Detran não é responsável. Na verdade, é o serviço de qualidade que é da Arce. E aí fica aquele jogo de empurra e a empresa nem aí pro processo", acrescentou. 

A reportagem acionou a Agência Reguladora do Ceará para saber mais detalhes da solicitação do deputado e da fiscalização dos serviços da empresa. A matéria será atualizada em caso de retorno. 

FIM DA CONCESSÃO

O parlamentar ressaltou que o objetivo das denúncias é que a empresa melhore o serviço prestado à população. “Agora, pelo histórico da empresa, ela não tem mais condições de conseguir mudar. Então, eu defendo que seja de fato cassada a licença”, pontuou. 

Em novembro de 2024, a empresa de ônibus Crateús ganhou uma licitação do Estado e passou a operar as linhas da São Benedito em oito municípios da região metropolitana: Itaitinga, Eusébio, Aquiraz, Cascavel, Pindoretama, Chorozinho, Horizonte e Pacajus.

No entanto, a São Benedito ficou responsável pelo restante das linhas do litoral leste do serviço de transporte interurbano. A empresa tem a concessão do transporte na região até 2029, segundo o deputado.

“Que seja feito uma (licença) emergencial para depois fazer uma licitação de uma nova. A emergencial você pode fazer de 6 meses prorrogável por 6 meses”, defendeu o parlamentar. 

