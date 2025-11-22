Passagem de ônibus em Fortaleza sobe para R$ 5,40 a partir de 1º de janeiro

As passagens de ônibus em Fortaleza vão ficar mais caras a partir de 1º de janeiro de 2026. O novo valor da tarifa será de R$ 5,40 nos ônibus e veículos do transporte complementar da Capital, interrompendo um ciclo de quase três anos sem reajuste nos preços.

Essas informações foram confirmadas em nota da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), neste sábado (22). Os valores da tarifa estudantil, também chamada de meia-passagem, seguem inalterados: R$ 1,50, independentemente do horário ou dia.

Também permanece em vigor o Passe Livre Estudantil, instituído em 2023 e que garante duas passagens gratuitas para os estudantes em dias letivos, isto é, dias úteis em períodos fora das férias escolares.

A Etufor não informou se haverá mudanças em relação aos preços da Hora Social e Tarifa Social, mas a tendência é de que também aconteçam reajustes. Em dias úteis entre 9h e 11h e das 14h às 16h, o valor da passagem 'inteira' cai para R$ 3,90.

Aos domingos, feriados, dias 31 de dezembro e 13 de abril (aniversário de Fortaleza), em qualquer horário, o valor também é reduzido para os mesmos R$ 3,90.

Maior aumento absoluto no valor da passagem

Essa alta no preço da tarifa do transporte coletivo da Capital já era esperada e foi admitida pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em uma série de declarações anteriores.

A alta de 20% no preço da tarifa em vigor em Fortaleza desde março de 2023 representa a maior variação em termos absolutos no valor da passagem do transporte público da Capital.

Os R$ 0,90 de aumento superam os R$ 0,60 de 2023, quando o valor da passagem (inteira) saiu de R$ 3,90 para R$ 4,50. Na ocasião, a meia-passagem foi reduzida de R$ 1,80 para os atuais R$ 1,50, valor que permanecerá inalterado no novo reajuste.

O valor de R$ 5,40 que entrará em vigor em 2026 era o solicitado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) em 2023. Agora, a entidade solicitou à Etufor que o preço da tarifa subisse para R$ 7,30.

Em vez disso, a Prefeitura de Fortaleza já havia anunciado o aumento do subsídio mensal para o Sindiônibus com o objetivo de abater parte do valor da tarifa. O montante repassado mensalmente pelo Executivo municipal ao sindicato subiu para R$ 16,5 milhões.

Alta terá impacto menor do que 10% nos usuários de Fortaleza, afirma Etufor

Apesar de ser uma alta de quase R$ 1, a maior em valores absolutos da história do sistema de transporte público em Fortaleza, o presidente da Etufor, George Dantas, acredita que o reajuste afetará somente 9% dos mais de 530 mil passageiros que usam os veículos coletivos diariamente na Capital, conforme o Sindiônibus.

"Hoje, 68% dos passageiros utilizam o Vale Transporte, pago por empresas, e 23% são beneficiados por gratuidades, como idosos e pessoas com deficiência e esse valor já é pago integralmente pela Prefeitura", declara George.

Legenda: Com redução de passageiros, sistema de transporte público de Fortaleza enfrenta problemas de financiamento. Foto: Fabiane de Paula

Vale lembrar que o Governo do Estado zerou o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o diesel que abastece os ônibus e veículos do transporte complementar ('topiques'). Isso representa um adicional de R$ 3,4 milhões em subsídios.

A Prefeitura de Fortaleza garante que a tarifa permanece como a mais barata entre as cidades com mais de 2 milhões de habitantes no Brasil e que contam com sistema de integração ilimitada. No caso da Capital, o Bilhete Único.

Apesar disso, sistemas de transportes públicos de passageiros em capitais como Rio de Janeiro (R$ 4,70) e São Paulo (R$ 5,00) têm valores menores no valor da tarifa, mesmo com algum nível de integração. Ao contrário de Fortaleza, essas cidades também contam com integração entre diferentes modais de transporte (como VLTs, trens e metrô).

Que motivos levaram à alta no preço da passagem?

Apesar de ser a maior cidade do Norte-Nordeste em população e com mais de um em cada cinco moradores utilizando o transporte público todos os dias, conforme o Sindiônibus, a Etufor aponta que houve uma redução de mais de 45% na demanda de passageiros.

A empresa também diz que o combustível ficou 6,6% mais caro, mesmo com o ICMS zero para o diesel na Capital. Peças e acessórios, preço de veículos novos e salários também subiram, o que também contribui para aumentar o valor da passagem.

Legenda: Preço da passagem de ônibus sobe quase R$ 1 em Fortaleza a partir de 2026. Foto: Thiago Gadelha.

"O valor estipulado obedece aos critérios de cálculo tarifário que foram analisados pela Etufor no período de novembro de 2024 a outubro de 2025. A revisão da tarifa está prevista no contrato de concessão", frisa a empresa.

Sindiônibus garante novas rotas e linhas para 2026, afirma Etufor

Em contrapartida, a Etufor garante que a frota vai ganhar em 2026 mais 120 veículos novos. Atualmente, dos quase 1,3 mil ônibus de Fortaleza, 924 (72%) contam com ar-condicionado. A meta continua sendo ampliar a climatização para toda a frota gradualmente.