Camilo Santana garante que Enem 2025 não será cancelado após questões anuladas

O ministro da Educação, Camilo Santana, garantiu nesta sexta-feira (21) que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 não será cancelado, após a polêmica do suposto vazamento e anulação de três questões. Camilo disse que "nenhum participante será prejudicado" e que os resultados estão com a previsão mantida para janeiro de 2026.

Camilo pontuou que "o Enem é um patrimônio do Brasil", e que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) investigou e anulou as questões para garantir a isonomia do exame.

Veja pronunciamento do ministro:

"Ele [o Enem] está acima de qualquer questão política ou partidária. O Enem foi a grande política pública criada para enfrentar as desigualdades desse país, que são enormes, para dar oportunidade a um filho de um trabalhador, de uma trabalhadora ter acesso à universidade pública desse país. De ter acesso às políticas como o SiSU, o ProUni, o FIES, foi a grande política de democratizar o acesso ao ensino superior desse país", comentou o ministro.

Em seu pronunciamento, Camilo destacou que o ocorrido neste ano "é um caso de polícia", e que a Polícia Federal (PF) "já foi acionada e tomará todas as providências com o rigo da lei".

Suposto vazamento

O cearense Edcley de Souza Teixeira, estudante de medicina da Universidade Federal do Cariri (UFCA), é suspeito de causar a anulação de três questões do Enem 2025, após publicar nas redes sociais que havia "previsto" itens semelhantes que caíram na prova do segundo doa dia do exame.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Enem 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova”, publicou o Inep, em nota, na última terça-feira (18)

Edcley disse nesta semana, por meio de seus advogados, estar "integralmente à disposição das autoridades competentes" para colaborar com as investigações da PF.