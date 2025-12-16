Veja onde encontrar atendimento de saúde mental na rede pública de Fortaleza
A busca por serviços especializados deve começar na Atenção Primária à Saúde, onde o paciente será encaminhado para um CAPS.
A rede pública de saúde mental de Fortaleza conta com equipamentos para atender diferentes perfis e graus de sofrimento psíquico. Os serviços oferecem cuidado por meio de acolhimento, atividades coletivas, visitas domiciliares, ações de arte e cultura, ações de práticas integrativas e complementares, assistência farmacêutica e atendimentos individuais em clínica médica, psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, enfermagem e serviço social.
O acesso deve começar, preferencialmente, pela Atenção Primária à Saúde, onde a equipe de saúde pode encaminhar os pacientes para os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), porta de entrada para o acolhimento inicial.
O município dispõe de CAPS Gerais, infantojuvenis ou voltado a pessoas em uso problemático de substâncias psicoativas, os chamados CAPS Álcool e Outras Drogas (Caps AD). Além deles, a rede conta com Unidades de Acolhimento (UA), leitos psiquiátricos e psicossociais em hospitais gerais e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).
Veja o endereço dos equipamentos na tabela abaixo.