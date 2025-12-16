Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com Timemania sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (16).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:47)
Negócios
Pessoa segurando um bilhete da loteria Timemania em frente a uma casa de loteria, com fila de clientes esperando atendimento ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio da caixa em 2 de setembro de 2025.
Legenda: Timemania pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios.
Foto: Natinho Rodrigues.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 67 milhões nesta terça-feira (16), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas do concurso.

Outra que pode valer a pena apostar é a Mega-Sena, que está acumulada em R$ 52 milhões. 

Outras chances de ficar milionário

A Quina também está na agenda de sorteios e com prêmio de R$ 4,8 milhões.

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte estão com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (16/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania R$ 67 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Mega-Sena R$ 52 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas.  
Quina R$ 4,8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Dia de Sorte R$ 1,3 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas. 

Veja também

teaser image
Negócios

Aposta acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

teaser image
Negócios

Cidade cearense ocupa o 1º lugar do Brasil em empregos na economia criativa; veja ranking

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Egídio Serpa

Cid Gomes é produtor rural: produz mirtilo, eucalipto e camembert

Ele se reuniu ontem com empresários do agro cearense. E falou mais de sua vida na agricultura do que de política

Egídio Serpa
Há 1 hora
Pessoa segurando um bilhete da loteria Timemania em frente a uma casa de loteria, com fila de clientes esperando atendimento ao fundo, ilustrando loterias do dia com sorteio da caixa em 2 de setembro de 2025.
Negócios

Com Timemania sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

Confira jogos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (16).

Redação
Há 1 hora
Mão masculina contando dinheiro brasileiro (Real).
Ana Alves

Período de festas: oportunidade — e desafio — para quem vive de serviços

Ana Alves
Há 2 horas
Negócios

Quartier Eusébio entrega estrutura inteligente e permite financiamento pela Caixa

Bairro conta com paisagismo e parceria com a Instacasa para personalização dos projetos

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Imagem aérea do município do Eusébio.
Negócios

Cidade cearense ocupa o 1º lugar do Brasil em empregos na economia criativa; veja ranking

Levantamento mostra janela de oportunidade no setor, mas ainda há muitos desafios.

Lucas Monteiro
Há 2 horas
Luis Viga
Victor Ximenes

Empresa australiana busca construtora para planta bilionária de hidrogênio no Ceará

Fase de engenharia é próximo passo para o projeto, que vem ganhando maturidade

Victor Ximenes
16 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

A economia do Ceará e do Brasil na visão da Fiec

Uma nação só será verdadeiramente desenvolvida se combinar responsabilidade fiscal com eficiência do gasto público, diz Ricardo Cavalcante

Egídio Serpa
16 de Dezembro de 2025
Cartela de Lotofácil sendo preenchida.
Negócios

Aposta acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão

Veja os números sorteados.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2862 – Sorteio de segunda-feira, 15/12; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2862 – Sorteio de segunda-feira, 15/12; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Apostas para a Lotomania 2862 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
15 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3563, desta segunda-feira (15/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3563, desta segunda-feira (15/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
15 de Dezembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 785 - Sorteio de segunda-feira, 15/12; Prêmio de R$ 500 mil
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 785 - Sorteio de segunda-feira, 15/12; Prêmio de R$ 500 mil

Saiba como participar da Super Sete concurso 785 em 15/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
15 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2899 de hoje, segunda-feira, 15/12; prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2899 de hoje, segunda-feira, 15/12; prêmio é de R$ 3,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2899 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,0 milhões.

A. Seraphim
15 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6903, desta segunda-feira (15/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6903, desta segunda-feira (15/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
15 de Dezembro de 2025
Foto que contém os trabalhadores do 4º Anel Viário andando sobre o canteiro de obras.
Negócios

Consórcio responsável por obras do Anel Viário será alterado

Duplicação e melhorias na rodovia permanecem paralisadas em diversos trechos.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Foto que contém placa indicativa da BR-222.
Negócios

Duplicação da BR-222 entre Caucaia e Umirim será licitada em janeiro de 2026

Rodovia federal já está em processo de duplicação na Grande Fortaleza.

Luciano Rodrigues e Paloma Vargas
15 de Dezembro de 2025
Governador do Ceará Elmano de Freitas em entrevista em estúdio de rádio.
Negócios

Empresa norte-americana tem interesse em construir data center no Ceará, diz Elmano

Segundo Elmano, governo quer realizar missão aos Estados Unidos para prospectar investidores de tecnologia.

Paloma Vargas
15 de Dezembro de 2025
Foto do governador do Ceará, Elmano de Freitas, em entrevista à rádio Verdinha.
Negócios

Data center do TikTok no Ceará começa a ser construído em janeiro

Companhia deve investir R$ 200 bilhões para instalar empreendimento de hiper escala.

Paloma Vargas e Mariana Lemos
15 de Dezembro de 2025
A imagem mostra o governador do Ceará Elmano de Freitas, sentado, gesticulando com as mãos em cima da mesa, durante entrevista, em um estúdio do Sistema Verdes Mares.
Victor Ximenes

Elmano decreta ponto facultativo para servidores após o Natal

Victor Ximenes
15 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Municipios brasileiros estão pagando em dia o 13º salário

Porém, isso só é possível pelo adicional de 1% do Fundo de Participação dos Municípios, cono informa levantamento da CMN.

Egídio Serpa
15 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria de concurso do Ibama e Incra.
Papo Carreira

Ibama e Incra abrem 60 vagas com salário de até R$ 9 mil; veja cargos

Inscrições para processo seletivo começam nesta segunda-feira (15).

Renato Bezerra
15 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (15)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Carol Melo
15 de Dezembro de 2025
Linha de montagem automotiva com vários veículos estacionados lado a lado, alguns com capôs abertos, em um ambiente industrial iluminado e organizado, com equipamentos e estruturas de suporte visíveis ao fundo.
Negócios

Elmano negocia com mais quatro empresas para o Polo Automotivo do Ceará

Duas empresas já possuem pré-contrato, enquanto outras montadoras podem iniciar negociações.

Mylena Gadelha
15 de Dezembro de 2025
Negócios

Terra Brasilis anuncia Terra Aqua, novo empreendimento da incorporadora em Caucaia

A iniciativa amplia atuação da empresa e impulsiona a fronteira imobiliária na região oeste do Ceará

Agência de Conteúdo DN
15 de Dezembro de 2025
Imagem de uma pessoa marcando números na loteria Quina com uma caneta, cercada por outros bilhetes de apostas. O foco está na mão que marca os números, indicando a atividade de apostar na loteria.
Negócios

Com Quina sorteando R$ 4 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta segunda-feira (15).

Redação
15 de Dezembro de 2025
imagem mostra superprédio one residencial no bairro mucuripe.
Negócios

Imóveis de superluxo têm aluguéis de até R$ 50 mil por mês em Fortaleza

Capital possui 188 imóveis com valores acima de R$ 6 mil.

Paloma Vargas
15 de Dezembro de 2025
Carlos García Embaixador México Brasil
Victor Ximenes

Em meio a novas tarifas, México tenta ampliar negócios com o Ceará

Embaixador Carlos García de Alba destaca interesse em infraestrutura aeroportuária, irrigação agrícola e intercâmbio energético com o Brasil

Victor Ximenes
15 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Granito de Uruoca embeleza o maior edifício do mundo

Burj Kalifa, em Dubai, com quase 200 andares, passa por retrovfit e usa novos materiais, entre os quais o belo e disputado quartzito cearense.

Egídio Serpa
15 de Dezembro de 2025
Imagem de trabalhadora doméstica em Fortaleza.
Negócios

Ceará tem apenas 28 mil domésticas com carteira assinada; rendimento caiu em 12 anos

Variação dos rendimentos contraria movimento nacional de crescimento.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Obras no Anel Viário.
Negócios

O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário?

Obra do 4º Anel Viário se arrasta há 15 anos e gera prejuízos à economia do Ceará.

Letícia do Vale
14 de Dezembro de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6026, deste sábado (13/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal é realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h.

Redação
13 de Dezembro de 2025