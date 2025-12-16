Com Timemania sorteando R$ 67 milhões, veja loterias do dia

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 67 milhões nesta terça-feira (16), com a Timemania. O valor sai para quem acertar as sete dezenas do concurso.

Outra que pode valer a pena apostar é a Mega-Sena, que está acumulada em R$ 52 milhões.

Outras chances de ficar milionário

A Quina também está na agenda de sorteios e com prêmio de R$ 4,8 milhões.

Já a Lotofácil e a Dia de Sorte estão com valores semelhantes: R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (16/12)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar Timemania R$ 67 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. Mega-Sena R$ 52 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Quina R$ 4,8 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Dia de Sorte R$ 1,3 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas.

Veja também Negócios Aposta acerta 15 dezenas da Lotofácil e leva mais de R$ 1 milhão Negócios Cidade cearense ocupa o 1º lugar do Brasil em empregos na economia criativa; veja ranking

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.