Feirão Limpa Nome Serasa oferta descontos de até 99%; veja como participar

No Ceará, consumidores terão acesso a 22,2 milhões de ofertas.

Redação
(Atualizado às 09:54)
Negócios
Cartões de crédito.
Legenda: As dívidas podem ser renegociadas até o dia 1º de abril.
Foto: Me dia/Shuttertstock.

O novo Feirão Limpa Nome do Serasa tem início nesta segunda-feira (23), oferecendo descontos de até 99% para consumidores que desejem renegociar dívidas. A iniciativa segue até o dia 1º de abril. 

Segundo a empresa de proteção de crédito, a iniciativa busca conter a alta da inadimplência, que atinge a marca histórica de 81,3 milhões de consumidores com débitos negativados neste início de ano. 

As negociações podem ser feitas por telefone, pelo site do Serasa, aplicativo e WhatsApp oficial da empresa, pelo número (11) 99575-2096. Também é possível ter atendimento presencial gratuito em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o país.

Ao todo, são mais de 620 milhões de ofertas disponíveis em âmbito nacional, e mais de 2.200 empresas parceiras participando desta edição. As ofertas contemplam dívidas com bancos, financeiras, empresas de contas básicas, como água, luz e gás; operadoras de telefonia, securitizadoras e diversos outros segmentos.

Ofertas no Ceará

No Ceará, mais de 5 milhões de consumidores terão acesso a 22,2 milhões de ofertas, com oportunidade de quitação via Pix, o que garante a baixa da negativação instantânea e o nome limpo na hora, além da possibilidade de reflexo positivo imediato no Serasa Score.

Ainda conforme a empresa, o Estado reúne 3.578.465 inadimplentes, com 13.340.434 dívidas que somam R$ 17,6 bilhões. Os principais débitos se concentram nos segmentos de contas básicas (30,4%), bancos e cartões de crédito (25%) e financeiras (19%).

 

 


Negócios

