Dom Odilo proíbe padre Júlio de transmitir missas e o afasta das redes sociais

O cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, determinou que o padre Júlio Lancelotti não transmita mais missas ao vivo e suspenda todas as atividades que realiza nas redes sociais. As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Ainda conforme a jornalista, Dom Odilo Scherer também pode afastar o padre da paróquia de São Miguel Arcanjo, no bairro da Mooca, em São Paulo, onde ele atua há mais de 40 anos.

O padre Júlio já havia comunicado, durante a missa do último domingo (14), que as celebrações não seriam mais transmitidas. "Dom Odilo me pediu para dar um tempo. Ele acha que é uma forma de recolhimento e de proteção", disse o sacerdote à Folha. As transmissões das missas eram feitas pela Rede TVT (TV dos Trabalhadores).

Figura nacionalmente conhecida pela defesa e trabalho a favor dos pobres, sujos e desamparados, padre Júlio concentra suas iniciativas assistenciais à população de rua, especialmente no bairro da Mooca. Devido a isso, passou a sofrer uma série de ataques.

Padre nega transferência

Sobre a transferência da paróquia, padre Júlio disse, em nota divulgada nesta terça-feira (16), que a informação não procede.

"Conforme informado no último domingo (14/dez), as transmissões estão temporariamente suspensas, porém, as missas dominicais continuam sendo celebradas normalmente às 10h, na Capela da Universidade São Judas - Mooca. As redes sociais não estão sendo movimentadas por um período de recolhimento temporário. Não procede a informação sobre a transferência da Paróquia São Miguel Arcanjo. Reafirmo minha pertença e obediência à Arquidiocese de São Paulo", diz o comunicado.