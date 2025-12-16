Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico

Escrito por Ian Laurindo* samir.brandao@svm.com.br 16 de Dezembro de 2025 - 09:26 (Atualizado às 09:36)