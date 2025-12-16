Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B

Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico

Escrito por
Ian Laurindo* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 09:36)
Jogada
Legenda: Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico
Foto: Davi Rocha / SVM

Léo Condé, ex-treinador do Ceará, tem destino certo para 2026. Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou após divulgado o resultado da eleição nesta segunda-feira (15), que tem acordo verbal para que o mineiro assuma a equipe pernambucana.

Adversário do Alvinegro e do Fortaleza na Série B, sondou Thiago Carpini e Mozart, treinadores contratados de Ceará e Fortaleza, respectivamente, mas deve anunciar o antigo comandante do Vovô ainda nesta semana, com a expectativa de chegar na capital pernambucana na sexta-feira (19) na posse do novo presidente leonino.

Pelo Ceará, Léo Condé comandou a equipe em 85 ocasiões, tendo 38 vitórias, 17 empates e 30 derrotas no retrospecto. No Alvinegro, o treinador alcançou um acesso à Série A e um título cearense, entretanto ficou marcado pelo rebaixamento na última rodada da Série A, entrando em acordo com a diretoria alvinegra pela sua saída do Vovô após o descenso.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Novo técnico do Ceará, Mozart gosta do 4-3-3 e da escola de futebol italiana; veja detalhes

teaser image
Jogada

Marcelo Paz revela ter emprestado dinheiro ao Fortaleza e desabafa: 'esse é o mercenário?'

teaser image
Alexandre Mota

Conmebol divulga o ranking de clubes de 2026; veja posições de Ceará e Fortaleza

Assuntos Relacionados
Foto de Tite, novo treinador do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro acerta contratação de ex-treinador da Seleção Brasileira

Tite, técnico do Brasil nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, assume o comando da equipe mineira até 2026

Samir de Carvalho* Há 36 minutos
Foto de Léo Condé, ex-Ceará

Jogada

Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B

Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico

Ian Laurindo* Há 1 hora
Foto de Raphinha, Yamal, Rashford e Ferrán Torres Barcelona x Guadalajara Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (15)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (16)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 16 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* 16 de Dezembro de 2025
imagem mostra trofe

Jogada

The Best Fifa 2025: veja horário, onde assistir e brasileiros indicados

Evento será realizado em Doha, no Catar

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025
Bruno Cortez exibe troféus conquistados pelo Ceará

Jogada

Bruno Cortez deixa categorias de base do Ceará

O profissional era o técnico do Sub-15 do time alvinegro

Alexandre Mota 15 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Ceará registra nova queda no número de lesões em 2025; veja números

Equipe vai disputar quatro competições no próximo ano

Crisneive Silveira 15 de Dezembro de 2025