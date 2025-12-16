Ex-Ceará, Léo Condé está apalavrado com rival do Vovô na Série B
Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou que tem acordo verbal com o técnico
Léo Condé, ex-treinador do Ceará, tem destino certo para 2026. Matheus Souto Maior, novo presidente eleito do Sport, revelou após divulgado o resultado da eleição nesta segunda-feira (15), que tem acordo verbal para que o mineiro assuma a equipe pernambucana.
Adversário do Alvinegro e do Fortaleza na Série B, sondou Thiago Carpini e Mozart, treinadores contratados de Ceará e Fortaleza, respectivamente, mas deve anunciar o antigo comandante do Vovô ainda nesta semana, com a expectativa de chegar na capital pernambucana na sexta-feira (19) na posse do novo presidente leonino.
Pelo Ceará, Léo Condé comandou a equipe em 85 ocasiões, tendo 38 vitórias, 17 empates e 30 derrotas no retrospecto. No Alvinegro, o treinador alcançou um acesso à Série A e um título cearense, entretanto ficou marcado pelo rebaixamento na última rodada da Série A, entrando em acordo com a diretoria alvinegra pela sua saída do Vovô após o descenso.
Veja também