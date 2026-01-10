Quixadá perde para América/MG e está eliminado da Copinha
Canarinho se despede da competição com um ponto conquistado
Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 21:58)
O Quixadá lutou até a última rodada, mas foi eliminado da Copinha neste sábado (10). A equipe cearense perdeu por 1 a 0 para o América/RJ no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), com gol de Logan, aos 10 minutos do 1º tempo.
Com o resultado, o Canarinho do Sertão encerrou sua participação na Copinha com apenas um ponto, em 4º do Grupo 15.
Assuntos Relacionados