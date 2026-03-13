Fortaleza faz carreata do título cearense 2026 neste domingo (15)

Uma semana depois de conquistar seu 47ª título cearense, o Fortaleza faz carreata oficial neste domingo (15).

A carreata do Campeão Cearense 2026 sairá da Arena Castelão com destino ao Pici, levando a festa pelas ruas da cidade. A concentração começa a partir das 8h.

A carreata sai da Arena Castelão às 9 horas até a Praça Ney Rebouças, na sede do clube.

Lá, terá música ao vivo, a presença dos mascotes Juba e da Stella, além da exposição da taça na Loja Volt.

Título contra o Ceará

O Leão foi campeão cearense 2026 no último dia 8, ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5x4 no Castelão lotado aoós o empate em 1x1 no tempo normal. O Tricolor foi campeão invicto após 11 jogos, com 6 vitórias e 5 empates. Foram 14 gols marcados e apenas 3 sofridos.