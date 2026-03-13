Fortaleza faz carreata do título cearense 2026 neste domingo (15)
Tricolor de Aço conquistou seu 47º título cearense no último domingo (12)
Uma semana depois de conquistar seu 47ª título cearense, o Fortaleza faz carreata oficial neste domingo (15).
A carreata do Campeão Cearense 2026 sairá da Arena Castelão com destino ao Pici, levando a festa pelas ruas da cidade. A concentração começa a partir das 8h.
A carreata sai da Arena Castelão às 9 horas até a Praça Ney Rebouças, na sede do clube.
Lá, terá música ao vivo, a presença dos mascotes Juba e da Stella, além da exposição da taça na Loja Volt.
Título contra o Ceará
O Leão foi campeão cearense 2026 no último dia 8, ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5x4 no Castelão lotado aoós o empate em 1x1 no tempo normal. O Tricolor foi campeão invicto após 11 jogos, com 6 vitórias e 5 empates. Foram 14 gols marcados e apenas 3 sofridos.