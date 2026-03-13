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Fortaleza faz carreata do título cearense 2026 neste domingo (15)

Tricolor de Aço conquistou seu 47º título cearense no último domingo (12)

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 18:27)
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Legenda: O Leão foi campeão cearense 2026 no último dia 8
Foto: KID JUNIOR / SVM

Uma semana depois de conquistar seu 47ª título cearense, o Fortaleza faz carreata oficial neste domingo (15).

A carreata do Campeão Cearense 2026 sairá da Arena Castelão com destino ao Pici, levando a festa pelas ruas da cidade. A concentração começa a partir das 8h.

A carreata sai da Arena Castelão às 9 horas até a Praça Ney Rebouças, na sede do clube.

Lá, terá música ao vivo, a presença dos mascotes Juba e da Stella, além da exposição da taça na Loja Volt.

Título contra o Ceará

O Leão foi campeão cearense 2026 no último dia 8, ao vencer o Ceará nos pênaltis por 5x4 no Castelão lotado aoós o empate em 1x1 no tempo normal. O Tricolor foi campeão invicto após 11 jogos, com 6 vitórias e 5 empates. Foram 14 gols marcados e apenas 3 sofridos.

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