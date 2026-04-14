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Palmeiras aciona Fortaleza no CNRD por venda de Gustavo Mancha

Time paulista pede quitação de valor sobre os direitos do atleta

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:22)
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O Palmeiras acionou o Fortaleza na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) nesta terça-feira (14). O motivo é a venda de Gustavo Mancha ao Olympiakos, em agosto de 2025. O Tricolor do Pici precisa quitar o valor referente aos direitos que o time paulista tem sobre o atleta. A parcela venceu em novembro do ano passado.

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