Palmeiras aciona Fortaleza no CNRD por venda de Gustavo Mancha

O Palmeiras acionou o Fortaleza na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) nesta terça-feira (14). O motivo é a venda de Gustavo Mancha ao Olympiakos, em agosto de 2025. O Tricolor do Pici precisa quitar o valor referente aos direitos que o time paulista tem sobre o atleta. A parcela venceu em novembro do ano passado.

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