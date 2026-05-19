Você aprova a convocação de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira? Vote

Técnico italiano relacionou 26 atletas para defender o Brasil

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Carlo Ancelotti, técnico do Brasil.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti convocou 26 jogadores para vestirem a camisa amarela na Copa do Mundo de 2026. A lista foi divulgada em evento realizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro. O que você achou dos nomes escolhidos pelo treinador italiano? Participe e vote.

O Mundial terá início no dia 11 de junho. A seleção brasileira estreia no dia 13, quando enfrenta o Marrocos. A competição será realizada em três países: Canadá, Estados Unidos e México.

Convocação da Seleção Brasileira

 

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) e Weverton (Grêmio)
  • Laterais-direitos: Wesley (Roma) e Danilo (Flamengo)
  • Zagueiros: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli) e Léo Pereira (Flamengo). 
  • Laterais-esquerdos: Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit)
  • Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (Flamengo), Fabinho (Al-Ittihad) e Danilo (Botafogo).
  • Atacantes: Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Luiz Henrique (Zenit), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon) e Rayan (Bournemouth)
