Rival do Brasil, Escócia divulga convocados com destaques do Liverpool e Napoli

A seleção escocesa de futebol divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Integrante do grupo C, o time europeu será rival do Brasil ao lado de Haiti e Marrocos.

O técnico Steve Clarke divulgou a lista de 26 nomes, entre eles dois velhos conhecidos do futebol europeu: McTominay, meio-campista do Napoli, e Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool.

Veja os nomes dos convocados:

CONVOCADOS DA ESCÓCIA PARA COPA DO MUNDO 2026

Goleiros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers);

Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers); Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic);

Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic); Meio-campistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) e Scott McTominay (Napoli);

Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) e Scott McTominay (Napoli); Atacantes: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton).

A Escócia estreia contra o Haiti, dia 13 de junho, em Boston (EUA), às 22h. Depois encara Marrocos e encerra a fase de grupos contra o Brasil, em Miami.