Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rival do Brasil, Escócia divulga convocados com destaques do Liverpool e Napoli

Time europeu estreia contra o Haiti

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:08)
Jogada
Legenda: McTominay em jogo da seleção da Escócia
Foto: Divulgação

A seleção escocesa de futebol divulgou a lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Integrante do grupo C, o time europeu será rival do Brasil ao lado de Haiti e Marrocos.

O técnico Steve Clarke divulgou a lista de 26 nomes, entre eles dois velhos conhecidos do futebol europeu: McTominay, meio-campista do Napoli, e Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool.

Veja os nomes dos convocados:

CONVOCADOS DA ESCÓCIA PARA COPA DO MUNDO 2026

  • Goleiros: Craig Gordon (Heart of Midlothian), Angus Gunn (Nottingham Forest) e Liam Kelly (Rangers);
  • Defensores: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Soctt McKenna (Dínamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers) e Kieran Tierney (Celtic);
  • Meio-campistas: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Fergunson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich City) e Scott McTominay (Napoli);
  • Atacantes: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton), George Hirst (Ipswich Town), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) e Ross Steward (Southampton).

A Escócia estreia contra o Haiti, dia 13 de junho, em Boston (EUA), às 22h. Depois encara Marrocos e encerra a fase de grupos contra o Brasil, em Miami.

Assuntos Relacionados
McTominay em jogo da seleção da Escócia

Jogada

Rival do Brasil, Escócia divulga convocados com destaques do Liverpool e Napoli

Time europeu estreia contra o Haiti

Redação Há 1 hora
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal

Jogada

Portugal convoca Cristiano Ronaldo e atacante chega à 6ª Copa do Mundo; veja lista

CR7 chega ao recorde de participações em Copas ao lado de Messi e Ochoa

Gustavo de Negreiros Há 2 horas
Neymar abraça a esposa Bia Biancardi após receber a notícia da convocação da Seleção Brasileira

Jogada

Bastidores de Neymar: atacante chora, 'se desespera' e promete: 'vamo ganhar essa p.."

Atacante do Santos divulgou vídeo com imagens da convocação

Gustavo de Negreiros Há 2 horas
álbum da Copa

Jogada

Saiba quem apareceu no álbum, mas não foi convocado para a Copa

Convocação brasileira teve diferenças em relação à arte inicial da Panini, incluindo a ausência de Neymar entre os nomes ilustrados

Liuê Góis 19 de Maio de 2026
João Pedro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 19 de maio de 2026

Liuê Góis 19 de Maio de 2026
arena

Jogada

Arena Castelão recebe iluminação da Seleção Brasileira em dia de convocação para a Copa 2026

Estádio é o maior do estado do Ceará e um dos maiores do Nordeste

Crisneive Silveira 18 de Maio de 2026