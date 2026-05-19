Portugal convoca Cristiano Ronaldo e atacante chega à 6ª Copa do Mundo; veja lista
CR7 chega ao recorde de participações em Copas ao lado de Messi e Ochoa
Mais uma seleção da Copa do Mundo de 2026 divulgou a lista de convocados para competição. Após o Brasil, Portugal confirmou a sexta Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo.
O atacante do Al-Nassr (ARA) chega ao recorde de participações em mundiais, número que deve ser igualado pelas convocações de Lionel Messi (Argentina) e Guillermo Ochoa (México).
Sem surpresas, o técnico Roberto Martínez divulgou a lista de Portugal, confira:
CONVOCADOS DE PORTUGAL PARA COPA DO MUNDO DE 2026
- Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi);
- Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);
- Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City);
- Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).
A seleção portuguesa está no Grupo K no torneio, junto de Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. O primeiro jogo será às 14h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, contra os congoleses, em Houston.